Pagelle Lokomotiv Mosca-Juventus | voti Champions League

Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1 - le Pagelle : rinascita Dybala - Bentancur sugli scudi : pagelle JUVENTUS LOKOMOTIV Mosca- La Juve ribalta il Lokomotiv Mosca e vola in testa alla classifica del girone insieme all’Atletico Madrid. Decide una super doppietta di Paulo Dybala, abile a ribaltare la compagine russa con un “sinistro magico”. L’attaccante argentino ha fornito una prestazione da urlo, così come Bentancur. L’ex Boca ha riscontrato diverse difficoltà nel ruolo di trequartista, ma una volta ...

Juventus-Lokomotiv - voti e Pagelle bianconere : Dybala da otto - Ronaldo sufficiente : Juventus-Lokomotiv Mosca, match valido per la terza giornata di Champions League, finisce 2-1 a favore dei bianconeri. Eppure non possono esserci tanti voti alti nella formazione allenata da Maurizio Sarri, che ha rischiato di finire ko ma è stata salvata da super Dybala. L'attaccante argentino ha infatti segnato una doppietta nel finale, nel giro di tre minuti, ribaltando l'iniziale vantaggio ospite firmato da Miranchuk. Nessun dubbio sul ...

La Joya cala la ‘Mask’ e salva una brutta Juve - Dybala-Lokomotiv 2-1 : le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : Dybala salva una brutta (insolitamente) Juve. 2-1 nel finale dei bianconeri contro una Lokomotiv rognosa, sorniona, cinica ed attenta. Sarri si innervosisce e la squadra lo imita. Ma la Joya cala ‘la Mask’ e sistema tutto. Copione chiaro e abbastanza prevedibile sin dal primo secondo di gara. La Juve fa la partita, la Lokomotiv si chiude e quadruplica Ronaldo e Pjanic. Il centrocampo, ma solo all’inizio, è indemoniato: ...

Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1 - voti Champions League : Cuadrado imprendibile - Dybala la risolve da campione : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Lokomotiv Mosca DALLE 21.00 (MARTEDI’ 22 OTTOBRE) Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca Juventus (4-3-1-2) Szczesny 6 – Sul gol non può nulla, prima si oppone a Joao Mario alla grande ma Miranchuk lo trafigge. Cuadrado 7.5 – Di nuovo schierato da terzino destro, inizia in maniera impeccabile sia in chiusura che in spinta. Nettamente il migliore dei suoi, è per lunghi tratti la Juventus. Un ...

LIVE Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1 - Champions League in DIRETTA : Dybala la ribalta! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Lokomotiv Mosca DALLE 21.00 (MARTEDI’ 22 OTTOBRE) Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca Juventus (4-3-1-2) Szczesny 6 – Sul gol non può nulla, prima si oppone a Joao Mario alla grande Cuadrado 6.5 – Di nuovo schierato da terzino destro, inizia in maniera impeccabile sia in chiusura che in spinta. Nettamente il migliore dei suoi, si becca un giallo a metà ripresa per un duro fallo su Joao ...

LIVE Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca 0-1 - Champions League in DIRETTA : Miranchuk segna alla prima occasione : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Lokomotiv Mosca DALLE 21.00 (MARTEDI’ 22 OTTOBRE) Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE di Juventus-Lokomotiv Mosca, terzo impegno dei bianconeri nella Champions League 2019/2020. Primo tempo con risultato a sorpresa a Torino. Moscoviti avanti 1-0 con la rete di Miranchuk. I bianconeri dominano sul possesso palla ma non pungono, con Dybala e CR7 che non riescono a scambiare a dovere. Russi che ...