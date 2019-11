Oro | consumi fisici deboli e adesso forse cedono anche gli investimenti

Birra - la riduzione delle accise favorisce lavOro e consumi. Una boccata d’aria per il settore : L’edizione 2019 di Eurhop, la kermesse Birraia che porta ogni anno a Roma il meglio della produzione italiana e internazionale, è la prima dopo il successo ottenuto in estate dal settore brassicolo con l’abbassamento delle accise. È entrato infatti in vigore a luglio il decreto del ministero dell’Economia che taglia del 40% le imposte sul consumo a favore dei birrifici artigianali con produzione inferiore ai 10mila ettolitri annui (tutti i ...