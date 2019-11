Origine della coscienza | la grande sfida tra neuroscienza e fisica quantistica Stanziati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) È un interrogativo che accompagna l’uomo da secoli. Il matematico e fisico britannico Roger Penrose, famoso per i suoi studi sull’universo, nel libro ‘La mente nuova dell’imperatore’ ne attribuisce le origini a una sorta di salto quantico dei neuroni, legato alle leggi che governano il mondo dell’infinitamente piccolo, dominato da atomi e particelle. Rita Levi Montalcini, nel suo volume ‘La galassia mente’, lo descrive come l’ultimomistero e la principalebiologia del terzo millennio. Ma qual è l’? A questo interrogativo, vecchio quasi quanto l’uomo, cerca adesso di trovare una risposta un progetto di ricerca internazionale finanziato dalla fondazione Templeton World con venti milioni di dollari, e presentato nei giorni scorsi al congressoSocietà per le neuroscienze di Chicago. Coinvolge più di 500 ricercatori di Usa, Germania, Regno ...

