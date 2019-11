Fonte : agi

(Di mercoledì 6 novembre 2019) "Ora il massimo sarebbe se dopo tutto questo pasticcio la soluzione" fosse "l'ingresso dellonella società che produce. Allora sì, torneremmo al "fattore M",ai tempi di": lo ha detto Giancarloin un colloquio con Repubblica. "Ma nel senso che il pubblico si metterebbe a produrre, magari per costruire che? Carri armati? Che di questi tempi poi, tornano utili, no...?", ha aggiunto l'esponente leghista. Sul ritiro di ArcelorMittal,ha detto: "Questo dell'acciaieria alla fine èuno dei tre motivi principali dell'apertura della crisi: i no reiterati dei nostri alleati su Taranto, sulla Tav, sugli inceneritori... Non c'era modo di portare un provvedimento serioquello sull'ex Ilva al Senato che cinque o sei dei loro erano pronti a non votare la fiducia". Ancora: "Stiamo assistendo alla messa in scena di una ...

fisco24_info : 'Ora avremo l'acciaio di Stato come con Mussolini?', si domanda Giorgetti: 'Ora il massimo sarebbe se dopo tutto qu… - Agenzia_Italia : #Ilva #Giorgetti a @repubblica sul caso #ArcelorMittal: 'Ora avremo l'acciaio di Stato come con #Mussolini? - MonstaXmy7suns : RT @YunaChan00: MONBEBE: per ora non avremo notizie del nostro Wonho. Abbiamo vinto la battaglia per i diritti dei MX ma ora inizia la guer… -