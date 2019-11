Oltre la soglia | cosa sapere sulla nuova serie di Canale 5 ed anticipazioni

Cast e personaggi di Oltre la Soglia su Canale5 il 6 novembre - Gabriella Pession dalla parte dei giovani : trama prima puntata : Cast e personaggi di Oltre la Soglia debuttano mercoledì 6 novembre, in prima serata su Canale5. La nuova serie è un medical drama dai toni asciutti e ironici, che ha il coraggio di affrontare ed esplorare temi duri e scottanti, rompendo il muro di silenzio che circonda le malattie psichiatriche. Un racconto che mette insieme un inedito e carismatico personaggio femminile a storie di adolescenti toccanti e molto particolari. Oltre la Soglia, ...

Oltre la soglia - Gabriella Pession protagonista della nuova fiction di Canale 5 : Oltre la soglia su Canale 5 un nuova fiction dal 6 novembre in prima serata Canale 5 lancia mercoledì 6 novembre, in una serata complicata tra Champions League sulla pay, film e fiction Rai, l’attesa nuova serie Oltre La soglia un medical con Gabriella Pession. Tra medical drama e teen drama, Pession è Tosca Navarro psichiatra fuori dal comune e primario di un reparto all’avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici. Ogni ...

Oltre la soglia : Gabriella Pession è Tosca - psichiatra dal passato oscuro : Mercoledì 6 novembre partirà su Canale 5 la nuova fiction Oltre la soglia con protagonista Gabriella Pession nei panni della neuropsichiatra Tosca Navarro, donna forte e misteriosa che ogni giorno ha a che fare con giovani affetti da disagio psichico. La nuova serie affronta una tematica molto delicata, quella delle malattie psichiatriche e lo fa in modo schietto e diretto ma allo stesso tempo ironico e commovente, avvicinando i telespettatori a ...

Oltre la soglia - i personaggi : Essendo Oltre la soglia, la nuova fiction di Canale 5 in onda da domani, mercoledì 6 novembre 2019, collocabile nella categoria dei medical drama, gran parte degli attori che compongono il cast interpretano dei medici. L'ambientazione è un innovativo reparto di psichiatria, specializzato nella cura dei giovani con difficoltà.E' qui che lavora la protagonista, la Dr.sa Tosca Navarro, che di disturbi psichiatrici in età adolescenziale se ne ...

Oltre la soglia - trama 6 novembre : Tosca aiuta Dora a superare le sue paure : Oltre la soglia, la nuova miniserie televisiva di Canale 5, andrà in onda in prima serata a partire dal 6 novembre. La fiction con Gabriella Pession affronterà il delicato tema delle malattie psichiatriche. Durante la prima puntata, la protagonista Tosca si dividerà tra due casi difficili al reparto di neuropsichiatria infantile, e la sua vita privata. Jacopo e Dora saranno i piccoli protagonisti della storia di mercoledì 6 novembre....Continua ...

Oltre la soglia - spoiler prima puntata : la Navarro sembra nascondere un segreto : Oltre la soglia, con protagonista Gabriella Pession, andrà in onda mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 21:20 circa su Canale 5 con la prima puntata, la quale si preannuncia già ricca di colpi di scena. Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni svelano che la dottoressa Tosca Navarro, una donna dall'immagine cupa e il passato difficile, dovrà lottare con tutte le sue forze per aiutare alcuni giovani in difficoltà, le stesse che ha avuto lei quando ...

Fiction Oltre LA SOGLIA : cast - trama e anticipazioni : Gabriella Pession diventa “rock” nel nuovo medical drama di Canale 5, OLTRE la SOGLIA, prodotto da Paypermoon e diretto da Monica Vullo e Riccardo Mosca. Sei prime serate in onda da mercoledì 6 novembre su Canale 5. Protagonista della storia è Tosca Navarro (Gabriella Pession), primario del reparto psichiatria infantile di un ospedale di Roma. Tosca è una donna sovversiva, dall’animo rock, con i capelli spettinati, la giacca di ...

Anticipazioni Oltre la soglia - 1^ puntata : Tosca indaga su Jacopo - accusato di vandalismo : Il mercoledì sera di Canale 5 sta per essere occupato da una nuova fiction dal titolo Oltre la soglia, che vede protagonista la bravissima Gabriella Pession. Il prossimo mercoledì 6 novembre andrà in onda la prima puntata di questa stagione d'esordio della serie televisiva dove vedremo che la Pession vestirà i panni della neuropsichiatra infantile Tosca Navarro. L'attrice, intervistata dal settimanale Telepiù, ha ammesso di essere rimasta ...

Oltre la soglia fiction : cast attori - numero puntate - repliche : Oltre la soglia, quante puntate sono e repliche della nuova fiction di Canale 5 Oltre la soglia è una nuova fiction di Canale 5 che ha come protagonista Gabriella Pession nel ruolo di Tosca Navarro, impegnata col suo lavoro da neuropsichiatra e alle prese con un passato tormentato che cerca di ritornare. Il numero di […] L'articolo Oltre la soglia fiction: cast attori, numero puntate, repliche proviene da Gossip e Tv.

Oltre la soglia con Gabriella Pession - anticipazioni : trama 1^ puntata : Oltre la soglia anticipazioni 6 novembre: Gabriella Pession è Tosca Andrà in onda mercoledì 6 novembre, alle 21.25 su Canale5, la prima puntata della fiction Oltre la soglia. La nuova serie tv in sei episodi dell’ammiraglia Mediaset vedrà Gabriella Pession interpretare un personaggio totalmente diverso da quelli del passato. L’attrice sarà Tosca Navarro, il primario del reparto di psichiatria infantile di un ospedale. Caotica e ...

Gabriella Pession a Verissimo su Oltre la soglia : “Tosca soffrirà” : Verissimo, Gabriella Pession presenta Oltre la soglia: “Tosca Navarro è un personaggio puro” Nel giorno del suo compleanno, Gabriella Pession è stata ospite a Verissimo per presentare la fiction Oltre la soglia, che andrà in onda da mercoledì 6 novembre in prima serata su Canale5. L’attrice ha presentato per la prima volta in tv il suo nuovo personaggio, Tosca Navarro, e l’ha descritta così: “Tosca Navarro è un ...

Oltre la soglia anticipazioni - Gabriella Pession : “Ho sofferto” : Oltre la soglia, fiction Canale5. Gabriella Pession: “Ho sofferto durante l’adolescenza” Dal 6 novembre Gabriella Pession tornerà sul piccolo schermo con Oltre la soglia. La fiction in sei puntate andrà in onda su Canale5 e sarà ambientata in un ospedale psichiatrico dove, l’attrice, vestirà i panni di Tosca Navarro una neuropsichiatra infantile. Gabriella Pession sul settimanale Nuovo Tv ha ammesso che lavorare con ...

Oltre la Soglia - Gabriella Pession a Blogo : "Tosca entrerà nel cuore perché è un personaggio umano. Non voglio più ruoli in cui non credo profondamente" (Video) : Gabriella Pession è la protagonista di Oltre la Soglia, la nuova serie tv di Canale 5 che avrà inizio mercoledì 6 novembre, in prima serata.Gabriella Pession interpreterà la parte di Tosca Navarro, un primario di un reparto all'avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici, la migliore nel suo campo, che, però, nasconde un segreto: un passato difficile e una diagnosi di schizofrenia.prosegui la letturaOltre la Soglia, Gabriella ...

Oltre la Soglia - Gabriella Pession a Blogo : "Tosca entrerà nel cuore perché è un personaggio umano. Con questa serie - vogliamo scardinare un tabù" (Video) : Gabriella Pession è la protagonista di Oltre la Soglia, la nuova serie tv di Canale 5 che avrà inizio mercoledì 6 novembre, in prima serata.Gabriella Pession interpreterà la parte di Tosca Navarro, un primario di un reparto all'avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici, la migliore nel suo campo, che, però, nasconde un segreto: un passato difficile e una diagnosi di schizofrenia.prosegui la letturaOltre la Soglia, Gabriella ...