OLTRE LA SOGLIA | anticipazioni seconda puntata di mercoledì 13 novembre

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 6 novembre 2019)132019 andrà in onda ladella fictionla, con Gabriella Pession. Eccoe trame del secondo episodio: Successivamente ad una crisi di rabbia a scuola, Silvia (Martina Cerroni) giunge in reparto e Tosca (Gabriella Pession) comincia le sue indagini: come mai una ragazzina tanto benvoluta e studiosa mostra improvvisamente tanta rabbia? E Caterina (Beatrice De Mei), l’amica che la visita in reparto, è sincera? Di Muro (Giorgio Marchesi) non riesce a dimenticare Tosca e l’attrazione reciproca è fin troppo forte. La musica pare l’unico modo per Roberto (Michele Spadavecchia) di stare bene: appena manca la musica, lui sembra disorientato e cade in uno stato di prostrazione. Tosca troverà il modo di aiutarlo, insieme ai giovani pazienti del suo reparto. Di Muro vorrebbe scoprire qualcosa di più di Tosca, che però non ...

OnceUponATeddy : @EmmaLovesBerlin Finirà pure oltre la soglia, nel senso che saranno andati tutti a letto nel frattempo ?? - _sololouis : @hoevett oltre la soglia, su canale 5 - bevllisario : Comunque da mercoledì prossimo seguo “volevo fare la rockstar” e al contrario recupero dopo “oltre la soglia” -