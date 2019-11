Oltre la Soglia | anticipazioni seconda puntata di mercoledì 13 novembre 2019

Oltre la soglia/ Anticipazioni e diretta 6 novembre : il segreto di Jacopo : Oltre la soglia, Anticipazioni e diretta prima puntata del 6 novembre 2019 su Canale 5. Tosca Navarro cerca di aiutare Jacopo

Oltre LA SOGLIA - anticipazioni seconda puntata di mercoledì 13 novembre : mercoledì 13 novembre 2019 andrà in onda la seconda puntata della fiction OLTRE la SOGLIA, con Gabriella Pession. Ecco anticipazioni e trame del secondo episodio: Successivamente ad una crisi di rabbia a scuola, Silvia (Martina Cerroni) giunge in reparto e Tosca (Gabriella Pession) comincia le sue indagini: come mai una ragazzina tanto benvoluta e studiosa mostra improvvisamente tanta rabbia? E Caterina (Beatrice De Mei), l’amica che la ...

Oltre la soglia - diretta prima puntata : "L’organizzazione Mondiale della Sanità ha documentato come il 7-10% di tutti i bambini e fino al 16% degli adolescenti sia esposta al rischio di una malattia psichiatrica". I dati del Prof. Stefano Vicari, docente di Neuropsichiatria infantile alla Cattolica di Roma, parlano chiaro: anche i giovani possono essere soggetti a disturbi e patologie che potrebbero comprometterne la crescita ed il futuro.Oltre la soglia, la nuova fiction di Canale 5 ...

Oltre la soglia - anticipazioni 2^ puntata : Gabriella Pession in crisi : anticipazioni Oltre la soglia, 13 novembre: Gabriella Pession lavora su Silvia Un nuovo caso avvolto dal mistero, fantasmi del passato e colpi di fulmine, tingeranno la seconda puntata di Oltre la soglia. La fiction di Canale5 con Gabriella Pession, tornerà in onda mercoledì prossimo alle 21.25 con un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena in cui non mancherà un filone rosa. Le anticipazioni del 13 novembre di Oltre la soglia, svelano che ...

Oltre la Soglia - Seconda Puntata : Tosca Sta Male! : Oltre la Soglia, trama Seconda Puntata: Tosca torna a fare i conti con i suoi problemi di salute, mentre Dora e Silvia sono le sue nuove pazienti… La fiction Oltre la Soglia, con protagonista Gabriella Pession, ha già dimostrato di essere molto originale e di poter attrarre anche giovani telespettatori. Nel corso della Seconda Puntata la dottoressa Tosca deve fare i conti con nuove difficoltà e torna, come sempre, ad occuparsi di una sua ...

Oltre la soglia - anticipazioni 2° episodio : Tosca prende le distanze da Piergiorgio : È finita l’attesa per poter vedere finalmente sul piccolo schermo italiano la nuova fiction Mediaset “Oltre la soglia” diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, e in grado di esplorare la dimensione del subconscio. Le anticipazioni del secondo appuntamento che sarà trasmesso mercoledì 13 novembre 2019, salvo variazioni di palinsesto a partire dalle ore 21:25, rivelano che la protagonista Tosca Navarro alle prese con un tormentato passato, ...

Oltre la soglia/ Anticipazioni 6 novembre : Tosca e Di Muro - una storia difficile? : Oltre la soglia, Anticipazioni 6 novembre 2019, in prima Tv su Canale 5. A rischio il segreto di Tosca e il caso del giovane Jacopo.

Oltre la Soglia : tutti i personaggi : Oltre la Soglia - Giorgio Marchesi Il punto di forza di Oltre la Soglia, la nuova fiction di Canale 5 con protagonista Gabriella Pession, sulla carta sono le storie dei giovani pazienti, tutti affetti da disturbi psichici dei quali bisogna capire le origini e trovare la soluzione. Ma a questi interpreti di puntata – molti emergenti, ma tra loro ci saranno anche Ludovico Tersigni di Tutto può Succedere e Aurora Giovinazzo di Sorelle – ...

Oltre LA SOGLIA/ Anticipazioni 6 novembre : 'Un tema delicato ma necessario' : OLTRE la SOGLIA, Anticipazioni 6 novembre 2019, in prima Tv su Canale 5. A rischio il segreto di Tosca e il caso del giovane Jacopo.

Oltre la soglia - anticipazioni 13 novembre : la psicologa si occupa di Silvia e Roberto : Grande attesa per la seconda puntata di Oltre la soglia, la nuova fiction Mediaset in onda ogni mercoledì sera e che vede come protagonista Gabriella Pession nei panni di Tosca, una neuropsichiatra infantile. La serie si divide in 12 episodi e ogni settimana ne verrà trasmesso uno. Mercoledì 13 novembre la psicologa sarà alle prese con un nuovo caso che riguarderà sempre i suoi ragazzi. Si tratterà di Silvia e Roberto, due adolescenti con ...

Gabriella Pession - anticipazioni Oltre la soglia : “Ero preoccupata” : Oltre la soglia anticipazioni, parla Gabriella Pession: “All’inizio ero preoccupata” Partirà stasera su Canale5 una nuova fiction molto attesa: Oltre la soglia con Gabriella Pession. Quest’ultima interpreta Tosca Navarro, una neuropsichiatra che soffre di schizofrenia, che ha in cura dei ragazzi e che cercherà la soluzione migliore per non fare andare loro “Oltre la soglia” della pazzia, appunto. ...

Oltre la soglia : stasera la prima puntata della nuova serie con Gabriella Pession : Appuntamento su Canale 5 con la nuova serie medical con protagonista Gabriella Pession, nei panni di una psichiatra fuori dal comune alle prese con adolescenti disagiati psichicamente.

Oltre la soglia - questa sera la prima tv della fiction con Gabriella Pession e Giorgio Marchesi : Oltre la soglia prima tv della nuova fiction con Gabriella Pession. Giorgio Marchesi dal pm Sergio Einardi ne l'Allieva al pm PierGiorgio Di Muro questa sera in prima tv su Canale 5 “Oltre la ...

Oltre la Soglia : su Canale 5 Gabriella Pession è una psichiatra con disturbi mentali – trama : Gabriella Pession Gabriella Pession torna alla fiction Mediaset. L’attrice, che è da anni uno dei volti di punta della serialità made in Rai, prese parte tra il 2000 e il 2003 ad alcuni titoli trasmessi da Canale 5, ma da oggi ogni mercoledì sarà protagonista in prima serata della serie Paypermoon Italia Oltre la Soglia, diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca: sei prime serate che raccontano la storia della dottoressa Tosca Navarro, una ...