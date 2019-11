Nuova ondata di maltempo | nel weekend “rischio per le regioni del Nord”

Nuova ondata di maltempo sulla Penisola - in arrivo nevicate sulle Alpi : Roma - La prima settimana di novembre trascorrerà all'insegna di una vasta area depressionaria che dall'Atlantico si è spinta verso le latitudini centro-meridionali del Continente, pilotando una serie di perturbazioni che scorreranno sull'Italia determinando frequenti episodi di maltempo con venti anche sostenuti. E tale si manterrà la circolazione si scala europea fino alla fine della settimana, con poche ...

Liguria - in arrivo una Nuova ondata di maltempo da domani a mercoledì : Dopo il weekend soleggiato è previsto l'arrivo di piogge e un calo delle temperature che investirà anche la Liguria

Prima allerta - poi Nuova ondata di calore : svolta meteo - cosa succede nel weekend : Ottobre si avvia alla conclusione all'insegna della più totale instabilità sul fronte meteorologico. All'orizzonte c'è la...

Previsioni meteo 24 ottobre : Nuova ondata di nubifragi in arrivo al Centro Nord - sole al Sud : Che tempo farà oggi, giovedì 24 ottobre, in Italia? Mentre al Centro-Nord è in arrivo una perturbazione che porterà pioggia e maltempo, con fenomeni anche intensi in Liguria, Piemonte e Toscana, dove la Protezione civile ha diramato allerta arancione, al Sud c'è ancora il sole con temperature quasi estive che toccheranno i 28 gradi.Continua a leggere

Torna il sole sulla Penisola ma in arrivo per il week end Nuova ondata di maltempo : Roma - La pressione Torna ad aumentare sul Mediterraneo centrale e l'Italia e va definitivamente chiudendosi l'ondata di maltempo di inizio settimana. Si apre quindi una fase più stabile e soleggiata con clima tutto sommato ancora mite al Sud, sulle isole e su buona parte dell'Adriatico, quantomeno nelle ore diurne. Tuttavia sul Nord Atlantico rimarrà sempre attiva una dinamica zona di bassa pressione, centrata grosso ...

Meteo - Nuova ondata di maltempo. Allerta in Liguria : Le temperature tornano in linea con le medie stagionali. Nel fine settimana più coinvolte le regioni settentrionali e quelle tirreniche

Erdogan si muove in Siria e l'Ue teme una Nuova ondata di migranti : Due giorni fa il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, ha rilasciato una dichiarazione molto forte, che avrebbe dovuto incentivare i suoi colleghi riuniti a Lussemburgo a incollarsi alla sedia e a discutere una vera politica Ue sull’immigrazione. “Nell’autunno del 2019 – ha detto Seehofer a

Previsioni meteo 9 ottobre : Nuova ondata di maltempo - ma poi torna il sole : Le Previsioni meteo del 9 ottobre indicano che una nuova perturbazione interesserà in particolare il Nord-Italia, dove arriveranno nuvole e piogge anche se in un contesto piuttosto mite. Più bello il tempo al Sud, dove gli unici disturbi interesseranno le aree ioniche calabresi e siciliane. Ma già da domani il tempo migliorerà.Continua a leggere

Migranti - l'allarme : "Perché si rischia una Nuova ondata di arrivi" : Il picco di arrivi sulle isole greche negli ultimi giorni "fa temere una nuova ondata migratoria", dice il ministro tedesco...

Calcio - da Tonali a Bastoni e Castrovilli : una generazione da Mondiale... La Nuova ondata di "azzurrabili" : L'assunto che per fare meglio di Giampiero Ventura con la Nazionale serva solo usare buon senso sta in piedi a patto di misurarlo con quanto il suo successore, Roberto Mancini, ha deciso di scommettere per rilanciare l' ambiente e l' immagine azzurra dopo la disastrosa esclusione dal Mondiale 2018.

Nuova ondata di arrivi a Lampedusa - appello del Papa : "Non lasciare indietro nessuno" : Si intensificano gli arrivi dei migranti sulle coste italiane, favoriti dalle condizioni del mar Mediterraneo ancora relativamente calmo. Nel giro di appena 12 ore a Lampedusa ci sono stati sette mini-sbarchi con l'arrivo di 180 migranti. I migranti sono stati portati nel centro di accoglienza dell'isola siciliana in contrada Imbriacola, dove si trovano ora 200 persone, più del doppio rispetto alla capienza. Altri 40 migranti sono arrivati nel ...

Egitto - ondata di arresti dopo le proteste : Al Sisi mette in cella gli avvocati. Venerdì Nuova contestazione : “Occupiamo piazza Tahrir” : Repressione in un drammatico “uno-due”. Il governo del Cairo ha prima prodotto una marea di fermi e arresti dopo le prime, spontanee manifestazioni di protesta iniziate Venerdì scorso nella capitale e in altre città dell’Egitto. Ha poi concluso l’opera: al di là delle più elementari norme democratiche il regime guidato da Abdel Fattah al-Sisi, dopo i manifestanti ha pensato bene di togliere la libertà anche ai legali. Diversi gli avvocati ...

Previsioni Meteo Settembre - breve rinfrescata prima di una Nuova ondata di caldo in Europa [MAPPE] : Previsioni Meteo – Prime dinamiche da inizio autunno sul Vecchio Continente. Un fronte freddo raggiungerà l’Europa centrale e orientale da nord nel corso di questa settimana, riducendo le temperature di 10°C in alcune aree. Sta già scendendo dalla Scandinavaia e dovrebbe raggiungere l’Europa nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 Settembre, abbassando le temperature al di sotto della media di questo periodo dell’anno sui settori orientali e ...

Nasce Illimitybank.com - Nuova banca on line fondata da Corrado Passera : Una nuova banca online, interamente digitale: si chiama Illimitybank.com ed e' la nuova banca diretta del Gruppo illimity di Corrado Passera