Nino | uno dei tre pompieri deceduti dopo l’esplosione e quella domanda qualche giorno

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Si chiamava AntoCandido ed era un vigile del fuoco: è uno dei tremorti tragicamente su lavoro nella notte tra lunedì e martedì a seguito di una esplosione che ha distrutto una villa a Quargnento, in provincia di Alessandria. Ora le sue parole, scrittetempo fa, sembrano profetiche: “Quanto vale la vita di un vigile del fuoco?”, è quanto chiedeva e siva sui social, come lo chiamavano gli amici. Era solo lo scorso giugno eaveva condiviso sui social un messaggio che ricordava un’altra vittima del dovere, un collega pompiere morto nell’adempimento del suo dovere. “Quanto vale la vita di un vigile del fuoco? Quando si accorgeranno di noi e del lavoro pericoloso che facciamo? Lavoriamo in silenzio e abbiamo imparato a morire senza fare troppo rumore. Per quanto tempo ancora? Dignità e rispetto per i vigili le fuoco” recitava il messaggio condiviso su ...

