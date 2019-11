NBA 2019-2020 | i risultati della notte 6 Novembre Vince Gallinari | sconfitta per

NBA 2019-2020 : John Collins positivo per un ormone della crescita. 25 turni di stop : Un nuovo caso di doping colpisce la NBA. La lega più famosa del mondo del basket, dopo aver dovuto fare i conti con la squalifica di Deandre Ayton dei Phoenix Suns per aver ingerito dei diuretici (sostanza non ammessa perché spesso è il modo migliore per mascherare la presenza nelle urine di droghe alteranti le prestazioni), è stata nuovamente scossa dal caso di positività del 22enne John Collins, tra i giocatori di maggior talento ...

NBA 2019-2020 : John Collins positivo per un ormone della crescita. 25 turni di stop : Un nuovo caso di doping colpisce la NBA. La lega più famosa del mondo del basket, dopo aver dovuto fare i conti con la squalifica di Deandre Ayton dei Phoenix Suns per aver ingerito dei diuretici (sostanza non ammessa perché spesso è il modo migliore per mascherare la presenza nelle urine di droghe alteranti le prestazioni), è stata nuovamente scossa dal caso di positività del 22enne John Collins, tra i giocatori di maggior talento del ...

NBA 2019-2020 : John Collins positivo per un ormone della crescita. 25 turni di stop : Un nuovo caso di doping colpisce la NBA di basket. La lega più famosa del mondo, dopo aver dovuta fare i conti con la squalifica di Deandre Ayton ai Phoenix Suns per aver ingerito dei diuretici (sostanza non ammessa perché spesso è il modo migliore per mascherare la presenza nelle urine di droghe alteranti le prestazioni), è stata nuovamente scossa dal caso di positività del 22enne John Collins, tra i giocatori di maggior talento del campionato ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (5 novembre). Volano le stelle - grandi prestazioni per Harden - Antetokounmpo - Booker e Irving : Se c’è una notte NBA in cui sono le prestazioni individuali a far notizia in maniera preponderante, è quella appena passata. Andiamo a scoprire la ragione. Nella vittoria degli Houston Rockets sul campo dei Memphis Grizzlies per 100-107 la palma di migliore in campo se la prende James Harden, con i suoi 44 punti e 10 rimbalzi, che va a supplire con successo all’assenza di Russell Westbrook. Per i Grizzlies non bastano sei uomini in ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (5 novembre). Volano le stelle - grandi prestazioni per Harden - Antetokounmpo - Booker e Irving : Se c’è una notte NBA in cui sono le prestazioni individuali a far notizia in maniera preponderante, è quella appena passata. Andiamo a scoprire la ragione. Nella vittoria degli Houston Rockets sul campo dei Memphis Grizzlies per 100-107 la palma di migliore della notte se la prende James Harden, con i suoi 44 punti e 10 rimbalzi, che va a supplire con successo all’assenza di Russell Westbrook. Per i Grizzlies non bastano sei uomini ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (4 novembre) : LeBron James e Luka Doncic trascinano Lakers e Mavericks a suon di triple doppie : notte con sei partite, quella che ha caratterizzato la NBA nelle scorse ore, con due grandi protagonisti. Andiamo a scoprire tutto. LeBron James è autentico trascinatore dei Los Angeles Lakers nel quinto successo consecutivo della franchigia gialloviola. I San Antonio Spurs cedono in casa 96-103 senza riuscire a recuperare il -13 dell’intervallo. Per il numero 23 losangelino, nonostante lo 0/6 da tre, c’è la tripla doppia da 21 ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (4 novembre) : LeBron James e Luka Doncic trascinano Lakers e Mavericks a suon di triple doppie : notte con sei partite, quella che ha caratterizzato la NBA nelle scorse ore, con due grandi protagonisti. Andiamo a scoprire tutto. LeBron James è autentico trascinatore dei Los Angeles Lakers nel quinto successo consecutivo della franchigia gialloviola. I San Antonio Spurs cedono in casa 96-103 senza riuscire a recuperare il -13 dell’intervallo. Per il numero 23 losangelino, nonostante lo 0/6 da tre, c’è la tripla doppia da 21 ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (2 novembre). LeBron batte Doncic nella sfida delle triple doppie - Spurs (Belinelli 9) e Bucks ok - Rockets ko : Con otto partite giocate nella notte, la carrellata di partite NBA ha messo in mostra un gran numero di evoluzioni individuali e in particolare un grande duello tra una stella e un astro sempre più luminoso. I Los Angeles Lakers passano sul campo dei Dallas Mavericks soltanto all’overtime (110-119), ma quel che è maggiormente spettacolare è il duello tra LeBron James e Luka Doncic, che chiudono entrambi con una tripla doppia: 39 ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (2 novembre). LeBron batte Doncic nella sfida delle triple doppie - Spurs (Belinelli 9) e Bucks ok - Rockets ko : Con otto partite giocate nella notte, la carrellata di partite NBA ha messo in mostra un gran numero di evoluzioni individuali e in particolare un grande duello tra una stella e un astro sempre più luminoso. I Los Angeles Lakers passano sul campo dei Dallas Mavericks soltanto all’overtime (110-119), ma quel che è maggiormente spettacolare è il duello tra LeBron James e Luka Doncic, che chiudono entrambi con una tripla doppia: 39 punti, 12 ...

NBA 2019-2020 : Steph Curry operato alla mano sinistra - tre mesi di stop per la stella dei Golden State Warriors : Diventa pesantissima la situazione infortuni in casa Golden State Warriors. Steph Curry, infatti, è stato operato alla mano sinistra fratturata pochi giorni fa nella partita contro i Phoenix Suns. Per il numero 30 della franchigia di San Francisco, lo stop previsto è di tre mesi, dopo i quali verrà rivalutato. Un’assenza, questa, che va a fare il paio con la già pesante permanenza lontano dal parquet di Klay Thompson, out almeno per ...

NBA 2019-2020 : Steph Curry operato alla mano sinistra - tre mesi di stop per la stella dei Golden State Warriors : Diventa pesantissima la situazione infortuni in casa Golden State Warriors. Steph Curry, infatti, è stato operato alla mano sinistra fratturata pochi giorni fa nella partita contro i Phoenix Suns. Per il numero 30 della franchigia di San Francisco, lo stop previsto è di tre mesi, dopo i quali verrà rivalutato. Un’assenza, questa, che va a fare il paio con la già pesante permanenza lontano dal parquet di Klay Thompson, out almeno per un ...

VIDEO NBA 2019-2020 : gli highlights di Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs 103-97 : Kawhi Leonard continua nel suo cammino verso l’MVP e vince quasi da solo contro i San Antonio Spurs (103-97 il risultato finale) trascinando i suoi Los Angeles Clippers alla quarta vittoria stagionale. Match combattuto sin dalla prima palla a due, e deciso solo nell’ultimo quarto, con i californiani che arrivano anche oltre la doppia cifra di vantaggio. Leonard chiude la sua partita con una doppia doppia da 38 punti e 12 ...

NBA 2019-2020 : Melli vince contro Denver - Belinelli ko con i Clippers di un super Leonard : Presenza nel quintetto titolare e vittoria contro i Denver Nuggets. E’ una serata da incorniciare per Nicolò Melli, che ha iniziato nello “starting five” di New Orleans Pelicans, vittoriosi per 122-107. Una partita che si è decisa nel terzo quarto, quando i padroni di casa hanno allungato sulla doppia cifra il proprio vantaggio, gestito poi nell’ultima frazione. Buona la prestazione dell’ala azzurra che ha messo a ...

NBA 2019-2020 : Joel Embiid - Karl-Anthony Towns - la rissa e gli strascichi nei social : Non una notte da ricordare in positivo, quella di cui sono stati protagonisti Joel Embiid e Karl-Anthony Towns nel match tra Philadelphia 76ers e Minnesota Timberwolves disputato stanotte con il netto successo dei primi per 117-95. Tra i due giocatori, infatti, si è scatenata una rissa che ha, da sola, eclissato tutto il resto del match per l’eco che ha avuto nel mondo della palla a spicchi americana, con le schermaglie che, invece ...