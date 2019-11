Nato con l’ittiosi Arlecchino | bimbo abbandonato a Torino | la sua patologia colpisce la

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Un neovive da quattro mesi, ovvero dallo stesso giorno in cui è, all’ospedale di. I genitori lo hanno abbando. Dopo la sua nascita non se la sono sentita di prendersi cura di un bambino la cuisembra troppo difficile da gestire. Il piccolo èaffetto da ittiosie sopravvivere in una stanza della terapia intensiva neonatale dell’ospedale Sant’Anna. Nel nosocomio lo chiamano Giovannino e le sue ‘mamme’ sono le infermiere che lo accudiscono giorno e notte. Si cerca una casa per questo bambino, ma le comunità che accolgono i piccoli non hanno gli strumenti per garantirgli necessari le cure di cui ha bisogno.di cui soffre il piccolo Giovannino si chiamapoiché la pelle, nel passaggio dall’ambiente uterino a quello esterno, si spacca in placche quadrangolari secche e squamose, ispessendosi e formando una specie di ...

