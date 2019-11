Natalia Titova ' Rischiai di perdere una gamba Su Lorenzo Crespi' | Vieni da me

Natalia Titova a Vieni da me : 'Sono arrivata in Italia grazie a Simone Di Pasquale' : Nella nuova puntata di oggi 6 novembre di Vieni da me, è stata ospitata Natalia Titova, ballerina professionista ed ex insegnante di ballo latino americano a Ballando con le stelle. La donna ha ripercorso le tappe della sua vita, a partire dalla sua infanzia in Russia, dagli esordi in Italia come ballerina, fino alla relazione con Simone Di Pasquale e alla sua attuale storia d'amore con Massimiliano Rosolino. Una storia quella di Natalia, che ha ...

Natalia Titova : dolci parole per Emanuele Filiberto e decisione sul terzo figlio : Natalia Titova a Vieni da me parla di Emanuele Filiberto e della famiglia creata con Massimiliano Rosolino Natalia Titova è tornata in Rai, ospite di Vieni da me di Caterina Balivo. La professoressa e ballerina di Amici si è raccontata a lungo: dall’infanzia in Russia all’arrivo in Italia, passando per il sodalizio artistico con l’ex […] L'articolo Natalia Titova: dolci parole per Emanuele Filiberto e decisione sul terzo ...

Vieni da me - Natalia Titova : ‘Ecco perché me ne sono andata da Ballando con le stelle’ : Nel 2015 la decisione della ballerina Natalia Titova di lasciare Ballando con le stelle per approdare come professoressa ad Amici di Maria De Filippi fu un fulmine a ciel sereno. Dopo tante edizioni sembrava un voltafaccia in piena regola, andare così alla concorrenza diretta dello show che per anni l’aveva vista volteggiare in pista e le aveva dato la fama presso il grande pubblico di Rai1. Ma subito la Titova aveva additato motivazioni ...

Vieni da me - Natalia Titova spiazza la Balivo : “Ho un problema” : Natalia Titova fa una confessione spiazzante a Vieni da me: “Ho un problema al ginocchio” Ospite della puntata di oggi di Vieni da me è stata la ballerina Natalia Titova che ha parlato della sua vita, della carriera in Italia, dell’amore e dei suoi nuovi impegni. Protagonista de “La Cassettiera”, infatti, Natalia Titova ha fatto una dichiarazione sul suo passato che ha spiazzato Caterina Balivo. La Titova ha ...

Natalia Titova : "Ballando con le stelle sempre nel cuore. Emanuele Filiberto vero principe - Lorenzo Crespi poteva vincere" : Natalia Titova, ospite a 'Vieni da me' di Caterina Balivo, su Rai1, ha ricordato gli anni di gloria come insegnante di 'Ballando con le stelle':prosegui la letturaNatalia Titova: "Ballando con le stelle sempre nel cuore. Emanuele Filiberto vero principe, Lorenzo Crespi poteva vincere" pubblicato su Gossipblog.it 06 novembre 2019 14:37.

Massimiliano Rosolino la mia storia d’amore con Natalia Titova : Massimiliano Rosolino è stato ospite al programma ‘Storie italiane’ di Rai1, ha festeggiato i tredici anni d’amore con Natalia Titova, conosciuta a ‘Ballando con le stelle’. Sono genitori delle piccole Sofia Nicole e Vittoria Sidney: “La famiglia cambia tutto. Noi siamo simili per certi versi. A Ballando mi sono affidato alla maestra. Lei si è divertita perché ero uno stacanovista. Abbiamo una cultura completamente ...

Massimiliano Rosolino a Storie Italiane : “Mai detto ‘ti amo’ a Natalia Titova” : Massimiliano Rosolino, ex campione di nuoto, si è raccontato in una lunga intervista a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele. In studio ha ovviamente parlato di diversi argomenti, ma soprattutto ha raccontato della bella storia d’amore con la sua Natalia Titova, la ballerina conosciuta durante l’esperienza a Ballando con le Stelle. Era il 2006 e da allora la coppia non si è più lasciata.\\Oggi Natalia e Massimiliano stanno ...

Massimiliano Rosolino la mia storia d’amore con Natalia Titova : Massimiliano Rosolino è stato ospite al programma ‘Storie italiane’ di Rai1, ha festeggiato i tredici anni d’amore con Natalia Titova, conosciuta a ‘Ballando con le stelle’. Sono genitori delle piccole Sofia Nicole e Vittoria Sidney: “La famiglia cambia tutto. Noi siamo simili per certi versi. A Ballando mi sono affidato alla maestra. Lei si è divertita perché ero uno stacanovista. Abbiamo una cultura completamente ...

Storie Italiane - Rosolino si confessa su Natalia Titova : Massimiliano Rosolino si confessa e racconta a Storie Italiane l’amore per Natalia Titova. Una love story iniziata negli studi di Ballando con Le Stelle, dove lei era l’insegnante di ballo e lui un concorrente. Era il 2006, da allora la coppia non si è più lasciata. Oggi Natalia e Massimiliano stanno ancora insieme e hanno avuto due figlie, Sofia Nicole, nata nel 2011, e Vittoria Sidney arrivata nel 2013. “Con Natalia un colpo ...

Storie Italiane - Rosolino su Natalia Titova : “Non le ho mai detto…” : Massimiliano Rosolino a Storie Italiane: “A Natalia Titova non ho mai detto Ti Amo” Si è raccontato a cuore aperto nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, Massimiliano Rosolino che, intervistato da Eleonora Daniele, ha parlato della sua lunga storia d’amore con Natalia Titova, sbocciata sul palco di Ballando con le stelle diversi anni fa. Su di lei, visibilmente emozionato, Rosolino a Storie Italiane ...