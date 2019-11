Napoli | sospeso il ritiro | tutti a casa dopo l’allenamento

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Non si placano le polemiche in, la squadra di Carlo Ancelotti ‘è reduce dal buon pareggio nella gara di Champions League contro il Saliburgo, 1-1 che ha avvicinato alla qualificazione agli ottavi di finale. Al termine della partita di ieri la squadra ha interrotto ilsenza l’autorizzazione della società ed adesso potrebbero arrivare pesanti provvedimenti. La squadra ha svolto in mattinata regolarmente l’allenamento, i calciatori si sono presentati a Castel Volturno ognuno con la propria auto, è andata in scena la seduta in vista della partita di campionato contro il Genoa, al termine è statoil, da valutare i motivi della decisione ma soprattutto da chi è stato comunicato. Si tratta di una decisione della società o una nuova presa di posizione della squadra? Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi ...

ansacalciosport : Napoli, ritiro sospeso. Allenamento concluso, dopo pranzo squadra lascia centro tecnico | #ANSA - GallarDani : @musearte05 @saggiadi @Daniele91Nap @OfficialASRoma @FinallyMario No questo non è vero non erano assolutamente offe… - MillaGentile : @ItaliaNazional Bellissima iniziativa.. come il caffè sospeso a Napoli -