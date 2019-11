Napoli-Salisburgo 1-1 | qualificazione agli ottavi rimandata

Napoli - 1-1 col Salisburgo. Giallo Ancelotti : va via senza parlare. E... : Segui su affaritaliani.it

Napoli-Salisburgo - giallo Ancelotti : il tecnico lascia lo stadio e non parla ai giornalisti : Pareggio per il Napoli nella sfida di Champions League contro il Salisburgo, buon punto per la qualificazione ma pass che è stato rimandato almeno di una giornata, 1-1 il risultato finale, importante prestazione di Lozano, è stato del messicano il gol del pareggio. Nel frattempo giallo nel finale, Carlo Ancelotti ha lasciato lo stadio subito dopo la partita senza parlare ai giornalisti al termine del match. Sono tutti da valutare i motivi ...

Napoli-Salisburgo - Insigne : ”Ho visto una risposta di gruppo - dobbiamo continuare a lavorare” : Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo il pareggio, 1-1, al San Paolo contro il Salisburgo: Queste le sue parole: ”E’ un periodo un po’ così, dobbiamo alzare la testa e continuare a lavorare. Sappiamo di dover dare continuità, non possiamo fare una partita buona e poi un’altra sottotono come a Roma, prima o poi la fortuna girerà a favore. Come con ...

Napoli sprecone - peccato : col Salisburgo finisce 1-1. Qualificazione rimandata : Una pioggia di occasioni che lasciano a terra solo rabbia e rimpianti. E un punto che riesce solo a smuovere la classifica. Il Napoli non va oltre l'1-1 al San Paolo contro il Salisburgo, che si è mostrato ancora una volta avversario ostico, non riuscendo a concretizzare oltre una ventina di palle g

Napoli-Salisburgo - Insigne : “risposta di tutto il gruppo” : “Dobbiamo dare continuita’, non possiamo fare una partita buona e una sottotono come a Roma. Dobbiamo giocare come stasera e prima poi la fortuna gira a favore: ci abbiamo provato in tutti modi, siamo amareggiati per una grande prestazione ma senza concretizzare. Dobbiamo essere piu’ cattivi sotto porta per fare piu’ gol“. Sono le dichiarazioni di Lorenzo Insigne al termine di Napoli-Salisburgo 1-1: ...

Napoli prigioniero delle sue paure - il Salisburgo strappa un pari al San Paolo : Lozano salva Ancelotti : Continua il momento nero degli azzurri che non riescono a stendere il Salisburgo, dovendo rimandare la qualificazione agli ottavi Il Napoli non riesce a tirarsi fuori dal momento nerissimo in cui si è cacciato, pareggiando in casa contro il non irresistibile Salisburgo al termine di una partita non proprio esaltante. Cafaro/LaPresse Prestazione da rivedere quella degli uomini di Ancelotti, che vanno in svantaggio in seguito al rigore di ...

Champions League - Napoli e Salisburgo 1 – 1. Reti di Haaland e Lozano : gli azzurri più vicini agli ottavi : Allo stadio San Paolo Napoli e Salisburgo hanno pareggiato 1-1 nella sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. È tutto avvenuto nel primo tempo. Rete di Haaland su rigore all’11′ per atterramento di Hwang da parte di Koulibaly, pareggio di Lozano al 43′. In finale di partita l’allenatore degli azzurri ha fatto entrare Llorente per il Lozano ma il risultato non è cambiato.Nella ripresa altre ...

Napoli - col Salisburgo è solo 1-1 : Lozano risponde al rigore di Haaland : Napoli-Salisburgo 1-1 in una partita valida per la quarta giornata del gruppo E di Champions League. RILEGGI LA DIRETTA Il Salisburgo inizia attaccando, cercando di sorprendere gli azzurri in...

VIDEO Napoli-Salisburgo 1-1 : highlights - gol e sintesi. Lozano salva i partenopei : Termina 1-1 al San Paolo di Napoli la sfida di Champions League, della fase a gironi, tra i partenopei e il Salisburgo. La marcatura di Hirving Lozano al 43′ evita la capitolazione agli azzurri, passati in svantaggio per via della rete su calcio di rigore del norvegese Haland. Con questo risultato gli uomini di Carlo Ancelotti sono secondi nel Gruppo E, alle spalle del Liverpool e nel prossimo match contro il Genk cercheranno la vittoria ...

Napoli-Salisburgo - gli highlights del match – VIDEO : Napoli-Salisburgo, gli highlights del match – VIDEO highlights Napoli Salisburgo| E’ terminato il match tra Napoli e Salisburgo, match valevole per la 4a giornata della Champions League. Gli highlights di Napoli-Salisburgo L'articolo Napoli-Salisburgo, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli-Salisburgo 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Lozano come Joker [FOTO] : Napoli-Salisburgo, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un match importante valido per la fase a gironi di Champions League, sono scese in capo Napoli e Salisburgo, ancora tutto aperto per la qualificazione. La squadra di Carlo Ancelotti ha confermato qualche difficoltà, in particolar modo problemi in difesa con un’altra ingenuità di Koulibaly, prestazione importante per Lozano, il messicano ha realizzato un gol bellissimo ...

Il Napoli si accontenta - contro il Salisburgo finisce 1-1 : distacco accora rassicurante per la qualificazione [FOTO] : Napoli-Salisburgo – E’ andato in archivio il match valido per la fase a gironi di Champions League, sono scese in campo Napoli e Salisburgo che si sono affrontate in una gara importante valida per la fase a gironi. Alle fine le squadre si sono accontentato del pareggio che lascia tutto aperto per la qualificazione, la squadra di Ancelotti ha perso però uno grossa chance per confermarsi in testa alla classifica del girone. ...

Live Napoli-Salisburgo 1-1 Llorente pericoloso di testa da angolo : Napoli e Salisburgo scendono in campo al San Paolo per un match che dirà molto sul prosieguo delle due squadre nella Champions League di quest'anno; tre settimane fa i ragazzi di Carlo...

Live Napoli-Salisburgo 1-1 Entra in campo Milik per Mertens : Napoli e Salisburgo scendono in campo al San Paolo per un match che dirà molto sul prosieguo delle due squadre nella Champions League di quest'anno; tre settimane fa i ragazzi di Carlo...