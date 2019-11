Napoli | la folle rivolta dei calciatori | cancellato il ritiro | squadra a casa

Napoli - giocatori ammutinati come l’equipaggio del Bounty : la folle rivolta dei partenopei - rapporti logorati : Un post-partita in cui Ancelotti non si è presentato ai microfoni. Nessuna spiegazione. Così come Llorente, che avrebbe dovuto parlare e invece niente. L’unico a concedersi ai microfoni è stato Insigne, il capitano azzurro. Il Napoli avrebbe dovuto andare in ritiro, ma ognuno è tornato a casa per conto suo. Senza permesso. E’ questo a fare notizia. Il pullman è partito vuoto. Non basta un pari interno contro il Salisburgo a ...