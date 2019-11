Napoli | clan Sibillo | 22 arresti ai Decumani per estorsioni a pizzerie e negozi

Saviano - gip archivia la diffamazione a Cronache di Napoli : “Giornale vicino ai clan” : archivia ta la posizione di Roberto Saviano , accusato di aver diffamato in un articolo del 2015 i quotidiani " Cronache di Napoli " e " Cronache di Caserta" per averli definiti vicini al clan. Secondo i giudici, le affermazioni dell'autore di Gomorra sono veritiere "nell'affermare la contiguità dei quotidiani ad ambienti camorristici".Continua a leggere

Napoli - lavori a via Marina - la dura accusa del gip : «C'era un patto tra clan e imprese» : Un «rapporto perverso tra imprenditoria e camorra». Si inizia accettando la richiesta estorsiva, poi si accetta qualunque tipo di avance. Mai al ribasso. Anzi, sempre più esosa....

Cafiero de Raho : “La mafia nel calcio - i giocatori del Napoli hanno rapporti coi clan : Il procuratore nazionale anti mafia Federico Cafiero de Raho ha parlato al corso per formatori tecnici di taekwondo in corso a Formia «Lo sport ha un importante ruolo nel gioco della trasparenza, della integrità e della correttezza. Le mafie sono entrate anche nello sport, nel mondo del calcio . Bagarinaggio e influenze negli incontri, calciatori del Napoli che hanno rapporti coi camorristi. A volte le mafie cercano anche di acquisire società ...

Napoli - l'utero in affitto del clan : 10mila euro per un bambino : Avrebbe regalato un figlio a un proprio affiliato. Glielo avrebbe comprato, versando diecimila euro nelle mani di una donna, disposta ad offrire il proprio grembo per interessi economici. E lo...