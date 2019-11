Napoli | clamoroso dall’Argentina | “Ancelotti al Boca da gennaio”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) E’ una situazione delicatissima in casa, sicuramente una delle più difficili degli ultimi anni. La squadra azzurra è reduce dal buon pareggio contro il Salisburgo che ha avvicinato la squadra alla qualificazione agli ottavi di Champions League, 1-1 il risultato finale grazie al pareggio messo a segno da Lozano, migliore in campo per distacco il casa. Ma qualcosa si è rotto dopo la sconfitta in campionato contro la Roma. Il campionato fino al momento della squadra di Ancelotti è stato deludente, ilè addirittura fuori dalla zona Europa e serve un cambio di passo nelle prossime giornate. Dopo il ko contro la Roma la dirigenza contro il volere di allenatore e calciatori ha deciso per il ritiro, scelta non condivisa dallo stesso Ancelotti. La squadra è scesa in campo contro il Salisburgo, poi la decisione (solo dei calciatori e non da Ancelotti) di mettere ...

