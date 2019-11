Napoli | clamorosa “rivolta” | Ancelotti e i giocatori annullano il ritiro! Insigne | “Dillo

Napoli - clamorosa apertura di De Laurentiis all’arrivo di Ibrahimovic : “si tratta di un mio desiderio” : Il numero uno azzurro ha parlato della suggestione Ibrahimovic , rivelando come si tratti di un desiderio che potrebbe realizzarsi nel prossimo mercato invernale Zlatan Ibrahimovic al Napoli , più che una suggestione. Un desiderio vero e proprio di Aurelio De Laurentiis , che ha aperto clamorosa mente all’arrivo in azzurro dello svedese. Intervistato prima del pranzo ufficiale Uefa con i dirigenti del Salisburgo, il numero uno del club ...

VIDEO Napoli-Cagliari 0-1 - Highlights - gol e sintesi : clamorosa sconfitta dei partenopei. Decide Castro allo scadere - due pali di Mertens : clamorosa sconfitta casalinga per il Napoli nella quinta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. I partenopei sono crollati contro il Cagliari per 1-0 allo Stadio San Paolo, doveva essere una partita relativamente semplice per i ragazzi di Carlo Ancelotti che volevano i tre punti per rimanere in scia a Juventus e Inter mentre è arrivato un pesantissimo ko. I padroni di casa sono stati sfortunati perché Mertens ha colpito due pai nel giro di ...