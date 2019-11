Napoli | clamorosa “rivolta” | Ancelotti e i giocatori annullano il ritiro! Insigne | “Dillo

Fonte : serieanews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Clamoroso colpo di scena in casadopo il match di ieri sera contro il Salisurgo, sfida terminata sul punteggio di 1-1. Al termine dell’incontro,e ihanno abbandonato direttamente il San Paolo senza rilasciare interviste e annullando di propria iniziativa il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis. Come riportato dall’odierna edizione di … L'articolo“rivolta”:e iil: “Dillo a tuo padre” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

VelocitaMedia : Una riflessione (?? - enzogoku69 : @SpudFNVPN amico mio ti giro una info, per me fondata per la fonte da cui la ho avuta, e considerando gli eventi de… - antoniofraioli9 : @SpudFNVPN Ma non apri in maniera clamorosa al Napoli ? -