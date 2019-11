Napoli | Ancelotti ha rischiato l’esonero | il clamoroso retroscena della pazza serata del

Napoli - clamoroso dall’Argentina : “Ancelotti al Boca da gennaio” : E’ una situazione delicatissima in casa Napoli, sicuramente una delle più difficili degli ultimi anni. La squadra azzurra è reduce dal buon pareggio contro il Salisburgo che ha avvicinato la squadra alla qualificazione agli ottavi di Champions League, 1-1 il risultato finale grazie al pareggio messo a segno da Lozano, migliore in campo per distacco il casa Napoli. Ma qualcosa si è rotto dopo la sconfitta in campionato contro la Roma. ...

Marca : “Ancelotti potrebbe lasciare il Napoli” : “Ancelotti dejaría de ser técnico” Ancelotti potrebbe lasciare il Napoli. Lo scrive Marca, intercettando dalla Spagna l’ammutinamento della squadra ieri sera dopo il pareggio contro il Salisburgo e la decisione di non tornare a Castelvolturno per il ritiro imposto dalla società. Il quotidiano spagnolo riassume il caso del post-partita e lancia l’ipotesi di un addio dell’allenatore: “Alla fine della ...

Napoli - Ancelotti minaccia le dimissioni : rottura con De Laurentiis : Napoli, Ancelotti minaccia le dimissioni: rottura con De Laurentiis Napoli Ancelotti De Laurentiis| Quanto accaduto ieri sera avrà certamente delle conseguenze. Il quadro sembra essere abbastanza chiaro: Ancelotti e la squadra da una parte, il presidente De Laurentiis dall’altra. Difficile capire cosa accadrà nella giornata di oggi quando la squadra si presenterà a Castel Volturno per l’allenamento. Come riporta La Gazzetta dello Sport gli ...

Napoli-Salisburgo 1-1 - pagelle / Lozano coi fatti e Insigne con le parole : sono con Ancelotti : MERET. In area, almeno nel primo tempo, piovono palloni come meteoriti durante il Big Bang, però i malefici rossi della Red Bull non centrano mai la porta. Ci vuole l’aiutino di Kalidou per far fare un tiro in porta al bovino Haaland, di rigore. E chest’è, Ilaria cara – senza voto Tu te l’immagini Meret nello spogliatoio? Con il suo àplomb da nordico, come potrà aver reagito all’ammutinamento? Di lui mi colpisce il modo discreto e ...

Napoli - la folle rivolta dei calciatori : solo Ancelotti dorme a Castel Volturno : Muto, in silenzio. La crepa è profonda, molto più di quello che Ancelotti ha voluto far credere l'altro giorno. Una spaccatura netta, con gran parte della squadra che ieri sera...

Capello : “Napoli in ammutinamento? Io sto con Ancelotti” : La squadra “ammutinata”, che non vuole tornare in ritiro. Ancelotti che lascia il San Paolo senza presentarsi in conferenza stampa. Il Napoli che non rilascia comunicati per spiegare cosa sta succedendo. Nello studio di Sky si parla di possibile “ammutinamento”, e Fabio Capello prende subito posizione: “Io sto con Carlo, io sto con Ancelotti. E’ una cosa grave, se c’è un ammutinamento. Certo, sono ancora ...

Sky : ammutinamento - i giocatori del Napoli tornano a casa. Solo Ancelotti in ritiro : Massimo Ugolini dà un aggiornamento a Sky sulla situazione in casa Napoli. La squadra lascia lo stadio ma non sale sull’autobus diretto a Castel Volturno. I calciatori azzurri hanno fatto ritorno alle loro abitazioni, ognuno con mezzi propri, chi con taxi, chi con i propri familiari. Sono tutti tornati presso le loro abitazioni. Il ritiro è dunque sospeso, Solo l’allenatore è tornato il ritiro a Castel Volturno Ugolini parla di fonte ...

Napoli-Salisburgo - giallo Ancelotti : il tecnico lascia lo stadio e non parla ai giornalisti : Pareggio per il Napoli nella sfida di Champions League contro il Salisburgo, buon punto per la qualificazione ma pass che è stato rimandato almeno di una giornata, 1-1 il risultato finale, importante prestazione di Lozano, è stato del messicano il gol del pareggio. Nel frattempo giallo nel finale, Carlo Ancelotti ha lasciato lo stadio subito dopo la partita senza parlare ai giornalisti al termine del match. Sono tutti da valutare i motivi ...

Napoli prigioniero delle sue paure - il Salisburgo strappa un pari al San Paolo : Lozano salva Ancelotti : Continua il momento nero degli azzurri che non riescono a stendere il Salisburgo, dovendo rimandare la qualificazione agli ottavi Il Napoli non riesce a tirarsi fuori dal momento nerissimo in cui si è cacciato, pareggiando in casa contro il non irresistibile Salisburgo al termine di una partita non proprio esaltante. Cafaro/LaPresse Prestazione da rivedere quella degli uomini di Ancelotti, che vanno in svantaggio in seguito al rigore di ...

Dossena : ”Il mio Napoli ha dato più di quello che valeva. Su Ancelotti…” : Dossena: non posso giudicare un santone del calcio come Ancelotti, ma se analizziamo i numeri, è in deficit anche sotto l’aspetto del gioco A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli. Queste le sue parole sulla squadra azzurra e su Ancelotti: “Il mio Napoli ha dato più di quello che valeva. L’arrivo di Mazzarri ha reso il Napoli una squadra che non moriva mai ed infatti ...

Carlo Ancelotti - la "frattura scomposta" con De Laurentiis : verso l'addio al Napoli? : Una "frattura scomposta" tra Carlo Ancelotti e il presidente Aurelio De Laurentiis, che potrebbe presto portare il mister emiliano lontano dal Napoli. La crisi di risultati, prima ancora che di gioco, degli azzurri si è tradotta in un ritiro obbligato pre-Champions che l'allenatore non ha condiviso,

Napoli-Salisburgo - le probabili formazioni : dubbi in attacco e in difesa per Ancelotti - gioca Elmas : Napoli-Salisburgo, le probabili formazioni – Il Napoli è atteso da un grande appuntamento di Champions League. Vincere contro il Salisburgo vorrebbe dire qualificazione agli ottavi con due turni d’anticipo. Gli azzurri hanno il vantaggio di giocare al San Paolo, dopo il blitz esterno in Austria. I partenopei non possono fallire. Dall’altra parte c’è il Salisburgo, squadra dimostratasi ostica all’andata e ...

Il Napoli di Ancelotti non riesce a comporre il puzzle dei terzini : Per capire l’imbuto in cui è finito il Napoli, bisogna guardare cosa sta succedendo ai suoi terzini, ruolo che dalla seconda metà della stagione scorsa Ancelotti aveva già messo al centro della propria idea di gioco – qualcuno la chiama identità – con i primi esperimenti su Callejon mezzala di passaggio, pronto cioè ad accentrarsi per fare spazio alle discese del vecchio numero 2 sulla destra. Ma il ruolo dei terzini è il più ...