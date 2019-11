Mosaic è il nuovo oscuro titolo dei creatori di Among The Sleep in arrivo il mese

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Krillbite Studio, team che ha sviluppato ilhorrorThe, torna dopo qualche anno di silenzio con il suogioco di avventura a tinte dark,. Ilè già presente nel catalogo Apple Arcade, ma approderà su PC il prossimo.Ecco una breve sinossi presa dalla pagina del negozio di Steam:"Trascorri una vita solitaria, monotona e ripetitiva in una fredda e sovrappopolata città in continua espansione. Il telefono ti distrae con notifiche insignificanti mentre ti muovi tra la folla anonima dirigendoti sul tuo luogo di lavoro in una mega-corporazione, dove ti attende un altro interminabile giorno di straordinari. È una vita senza significato...Fino a un giorno cruciale, quando cominciano a succedere cose strane mentre ti dirigi al lavoro. E tutto cambia".Leggi altro...

