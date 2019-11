Monsignor Mogavero | per il prelato il Vangelo è comunista e i leghisti non

Monsignor Mogavero : "Salvini? Non credo sia facile dialogare con lui" : "Non basta brandire rosari e croci per definirsi cattolici". Non usa mezzi termini, Monsignor Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del vallo, intervistato dal Corriere della Sera sulla questione dei migranti e dei rapporti dei cattolici con l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini. Il cardinal Ruini, che ha lavorato con lui nella Commissione migranti della CEI, ha di recente aperto al dialogo col leader leghista, con cui Mogavero è ...