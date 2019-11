Mirrorless Fujifilm | le migliori da comprare

Fujifilm X-Pro 3 è la nuova fotocamera Mirrorless in magnesio e titanio che costa poco meno di 2.000 euro : La nuova fotocamera mirrorless di fascia alta Fujifilm X-Pro 3 sarà in vendita da fine novembre 2019 al prezzo di 1.940 euro. Le versioni Duratect Black e Duratect Silver costeranno invece 2.140 euro. La nuova arrivata ha un’eredità pesante da portare sulle spalle, dato che prende il posto, dopo più di tre anni, dell’apprezzata X-Pro 2. Le novità riguardano il rivestimento in lega di magnesio e titanio, il nuovo sensore da 26 ...