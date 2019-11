Milano | Renzi | ‘indagine su Lupi archiviata | ora si riscopra garantismo’

Doppio concerto di Avril Lavigne a Milano nel 2020 - biglietti in prevendita per la seconda data al Lorenzini District : Saranno due i concerti di Avril Lavigne in programma a Milano nel 2020. Inizialmente ne era previsto uno al Fabrique, poi sostato al Lorenzini District per consentire ai fan di acquistare ulteriori biglietti per accedere allo spettacolo. In seguito alla grande richiesta dei ticket d'ingresso, l'evento ora raddoppia. Una nuova data italiana del tour di Avril Lavigne si aggiunge oggi. L’artista canadese si esibirà il 16 marzo ma anche il 15 ...

Previsioni Meteo Milano : pioggia torrenziale sulla città - picchi di 70mm [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Esasperazione del maltempo nelle ultime ore. La fase più perturbata di tutto il peggioramento di questi giorni è iniziata dalle ore serali di ieri, è proseguita per gran parte della notte ed è ancora in atto, con rovesci e temporali intensi e fasi di autentico nubifragio. Soltanto tra la notte e la prima mattina sono caduti 72mm di pioggia a Buccinasco, 71mm a Milano Cadorna, 66mm a Corsico, 65mm a Milano Arbe e ...

Il concerto di Avril Lavigne a Milano del 2020 cambia location - dal Fabrique al Lorenzini District : La data di Avril Lavigne a Milano, l'unico concerto programmato in Italia per l'Head Above Water World Tour del 2020, si sposterà in una location differente. Il 16 marzo la cantautrice canadese si esibirà al Lorenzini District di via Giovanni Lorenzini 3 anziché al Fabrique come inizialmente era stato comunicato. La voce di Complicated sarà impegnata con un tour mondiale che toccherà tutti i Paesi del mondo e passerà in Italia durante le ...

Milano e la sostenibilità : il 75% dei cittadini si sente coinvolto - il 92% fa la differenziata. La ricerca di LifeGate : Dalla raccolta differenziata alla riduzione del consumo di plastica, dal consumo di alimenti bio all’utilizzo dei mezzi pubblici. Un milione di milanesi crede alla sostenibilità, che viene considerata un tema importante dal 66% di loro (una percentuale maggiore del 19% rispetto alla media italiana) e coinvolge in prima persona il 75% dei cittadini del capoluogo. Sono alcuni dei dati emersi dal 3° Osservatorio sullo stile di vita dei ...

Renzi sfida Salvini sul caso Savoini - il leghista : “Portatemi una prova”. Ma la procura di Milano ha audio - la bozza del contratto e chat : “Portatemi una prova e faccio tutto, un processo, un elemento, qualcosa. Io mi fido della gente”. È quasi alla fine del duello tv a Porta a Porta che Matteo Salvini, ex vicepremier e ed ex ministro dell’Interno, risponde alla domanda dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi: “Perché non quereli Savoini. Se a me dicono che ho rubato io lo porto in tribunale”. In attesa del processo, se e quando ci sarà, al ...