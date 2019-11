Milano | in un libro su La Notte le immagini inedite di 30 anni di malavita italiana

Andrea Scanzi presenta il libro “Il Cazzaro verde” con due eventi speciali a Milano e Roma : EVENTO SPECIALE Dal bestseller omonimo Andrea Scanzi presenta IL Cazzaro VERDE Ritratto scorretto di Matteo Salvini Chi è davvero Matteo Salvini? Ce lo racconta Andrea Scanzi, col suo stile ironico e irriverente, in questo libro che segue a ruota i bestseller Renzusconi e Salvimaio. Salvini appare qui non come il “nuovo fascista”, bensì – per dirla con Montanelli – come uno sbilenco “guappo di cartone”. E i guappi, ...