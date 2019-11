Milano Il 18 dicembre all’asta il Palazzo dello Sport in zona Citylife

Boxe – Milano si prepara ad un grande evento : a dicembre torna “The Night of Kick and Punch” : Il 14 dicembre a Milano torna “The Night of Kick and Punch: tutto pronto per una nuova serata di grande successo Sabato 14 dicembre il centro sportivo Vismara, in Via dei Missaglia 117, a Milano ospiterà la decima edizione di “The Night of Kick and Punch” organizzata dalla Kick and Punch Promotions di Angelo Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style, azienda torinese specializzata nella produzione di guantoni, protezioni, ...