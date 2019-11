Milano Cortina 2026 | Vincenzo Novari è il CEO

Vincenzo Novari designato ceo di Milano-Cortina 2026 : E’ Vincenzo Novari il ceo del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. L’annuncio lo ha dato il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora. Novari è nato a Genova nel 1959, è laureato in Economia Aziendale ed è ex amministratore delegato di 3 Italia. “Crediamo che abbia tutte le qualità e gli auguriamo buon lavoro”, ha detto Spadafora. L'articolo Vincenzo Novari ...

Olimpiadi : Venezia - 'Tavolo Cina' - al via gruppo lavoro 'Pechino 2022 e Milano Cortina 2026' : Venezia, 31 ott. (Adnkronos) - Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026 sono state all’ordine del giorno della terza riunione del “Tavolo Cina”, incontro che si è tenuto oggi alla presenza dell’assessore al Turismo Federico Caner, a Palazzo Balbi, sede istituzionale della Regione del Vene

Un anno dalla tempesta Vaia - PEFC : “Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina acquistino il legno caduto” : Ben 494 Comuni coinvolti in quattro regioni, un’estensione delle foreste danneggiate sull’arco alpino di 42.500 ettari, 8,5 milioni di m3 cubi di legname abbattuti, tanti quanti se ne taglierebbero normalmente in 5-7 anni. Sono questi i numeri provocati dalla tempesta Vaia che, con piogge e raffiche di vento stimate oltre i 150 km/h, un anno fa ha colpito Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. “Si tratta delle zone in cui ...

Morariu - CIO : ecco perché abbiamo scelto Milano-Cortina "È successa una magia - in stile italiano" : Octavian Morariu, è membro del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e presidente della Commissione CIO di Valutazione per i Giochi Olimpici Invernali 2026. Nei giorni scorsi è stato ospite del Festival Dello Sport di Trento https://www.ilfestivaldellosport.it/it/ospiti/octavian-Morariu . Un’occasione per parlare non solo delle Olimpiadi 2020, ma anche del futuro dello sport. Olimpo2026 ospita questo ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Simone Valente : “Permesso che il progetto venisse legato a opere fondamentali per il territorio” : L’ex sottosegretario del M5S alla Presidenza del Consiglio Simone Valente, ha parlato all’ANSA ribattendo alle affermazioni di Matteo Salvini che, durante la manifestazione del centrodestra a San Giovanni, aveva dichiarato che i 5 Stelle non volevano le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Così Valente: “Il leader della Lega è semplicemente un bugiardo. Nel percorso che ha portato all’assegnazione delle Olimpiadi a ...

Milano-Cortina : attesa per Ceo - Roda “ora piu’ fatti” : Flavio Roda e' uomo di montagna, abituato ad agire piu' che ad apparire. Il suo invito per le Olimpiadi di Milano-Cortina non potrebbe essere, dunque, diverso: "Piu' fatti e meno chiacchiere" il monito. Il presidente Fisi, che con i suoi tecnici e' stato determinante nella scelta dei siti per l'assegnazione dei Giochi del 2026, attende senza fare preferenze la nomina - promessa entro inizio novembre dal ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Michela Moioli : “Voglio essere in gara. Sarò al via in due specialità? Vedremo” : Michela Moioli e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: un sogno da realizzare. La campionessa olimpica a PyeongChang nello snowboardcross ha voglia di giocarsi le proprie carte nei Giochi Invernali in casa e di sicuro le motivazioni per essere competitiva non mancheranno. “Ho preso questo impegno e lo rispetterò, voglio e devo arrivare in pista nel 2026“, le dichiarazioni dell’azzurra (fonte: Ansa), a margine della presentazione ...

Repubblica : la bufera tra Sport e Salute e il Coni per Milano-Cortina 2026 : Ieri Marco Mensurati aveva scritto su Repubblica, a proposito dei problemi sulla scelta del Ceo delle future Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026. La disputa è nata sul nome dell’ ex team principal della Ferrari Stefano Domenicali, che ieri è stato reinserito nella short-list dei pretendenti. Il nome di Domenicali, che si dice sia il favorito di Malagò, non c’era quando domenica si sono incontrati Malagò e Spadafora, alla ...

Malagò : Milano-Cortina gran vittoria - Fontana continuità con Expo : Un successo figlio dell'unita' di intenti. Al Festival dello Sport, in corso al Teatro Sociale di Trento, mattinata dedicata a Milano Cortina

Olimpiadi Milano-Cortina - caccia al manager per il ruolo di amministratore delegato : c’è una terna di candidati (più Domenicali) : Ci sono un renziano, un neozelandese “squalo” dei media e un veneto emergente. Ma chissà che non la spunti l’ex ferrarista. È la terna (allargata) per corsa alla poltrona più ambita nel mondo dello sport italiano nei prossimi anni, quella del capo di Milano-Cortina 2026. La caccia all’amministratore delegato della Fondazione (privata) che gestirà quasi 1 miliardo di euro messo a disposizione dal Cio per organizzare i Giochi ...