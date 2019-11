Milano | archiviato stralcio dell’inchiesta Grandi Opere per turbativa d’asta per lavori

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Il procuratore aggiunto diEugenio Fusco e il pm Carlo Scalas hanno chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari, Giulio Fanales, l’archiviazione di tutti gli otto indagati di unotrasmessa nel 2016 per competenza dalla Procura di Firenze. La notizia è riportata dal Corriere della Sera che spiega come la decisione del giudice sia datata 20 aprile 2018. Cuore dell’inchiesta una ipotizzatada 25 milioni a fine 2013 nell’aggiudicazione alla Sic-Società italiana costruzioni deiin Expo 2015 per Palazzo Italia. Dalle carte fiorentine emerse il nome del ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi, mai indagato, che si dimise dopo le polemiche per l’interessamento del capostruttura Ercole Incalza e dell’ingegnere Stefano Perotti a una possibile assunzione del figlio”. Il gip nell’ordinanza citò ...

