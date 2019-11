Milano 2020 un anno molto importante | città protagonista mondiale della cultura

Milano Digital Week 2020 - al via la call per le proposte dal basso : La terza edizione della Milano Digital Week si svolgerà nel capoluogo lombardo dall’11 al 15 marzo 2020, ma la grande corsa è già cominciata con il lancio della call for proposal che si apre il 5 novembre e continuerà fino al 12 gennaio 2020. Attraverso la call aziende, professionisti, startupper, cittadini, attività sociali o commerciali possono proporre un evento ed entrare quindi nel palinsesto dell’iniziativa che, fin dal suo ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Sergio Rodriguez eletto MVP del mese di ottobre. Subito in luce la stella dell’Olimpia Milano : Sergio Rodriguez è stato nominato MVP del mese di ottobre in Eurolega. Il riconoscimento, per lo spagnolo dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, arriva al termine di un periodo nel quale si è rivelato praticamente sempre decisivo per le sorti europee della sua squadra. Queste, in particolare, le medie di Rodriguez fino a questo momento: 16.2 punti con il 43.2% da due, il 44.1% da tre e il 95.2% in lunetta (20/21, un solo tiro libero ...

Info e prezzi dei biglietti per il concerto dei Sum 41 in Italia - una data a Milano nel 2020 : Dopo lo show al Firenze Rocks del giugno scorso ritornano i Sum 41 in Italia per il tour promozionale del disco Order In Decline. La band canadese suonerà al Lorenzini District di Milano il 28 gennaio e i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 8 novembre in diverse soluzioni su tutti i circuiti Ticket One e Ticket Master, e in tutti i punti vendita autorizzati. Gli iscritti a My Live Nation, inoltre, potranno anticipare ...

The Chainsmokers saranno in concerto a Milano a ottobre 2020 : Ecco tutto quello che c'è da sapere sui biglietti The post The Chainsmokers saranno in concerto a Milano a ottobre 2020 appeared first on News Mtv Italia.

Basket - Serie A 2019-2020 : la Virtus Bologna si impone nel derby emiliano contro Reggio Emilia. Milano supera Varese in quello lombardo : In questa settima giornata di Serie A Basket 2019-2020 si sono tenuti due derby, quello emiliano tra Grissin Bon Reggio Emilia e Virtus Bologna e quello lombardo tra Olimpia Milano e Openjobmetis Varese. Di seguito andiamo a vedere, nel dettaglio, come sono andati. GRISSIN BON Reggio EMILIA – Virtus Bologna 59-79 (15-21, 16-19, 11-18, 17-21) La Virtus parte col piede giusto e segna i primi punti della partita con una bomba di ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 7a giornata : regnano i derby con Reggio Emilia-Virtus Bologna e Milano-Varese. Sassari riceve Roma : Sta arrivando la settima giornata del campionato di Serie A 2019-2020, che vede una squadra già in fuga: la Segafredo Virtus Bologna. C’è, però, anche una classifica che più corta non si può, visto che 14 squadre su 17 sono racchiuse tra gli 8 e i 4 punti, e per questo è ancora davvero troppo presto per dire molte cose. Andiamo, intanto, a vedere quel che ci aspetta nel turno di questo weekend. Riposa: Dolomiti Energia Trentino BANCO DI ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 6a giornata : Milano riceve il Barcellona - ancora imbattuto sul continente. Previsto il pienone al Forum : Sarà una notte speciale, quella di domani, per l’Olimpia Milano: al Mediolanum Forum di Assago, che va verso il tutto esaurito nei suoi oltre 12.000 posti (pochissimi i biglietti rimasti), arriva il Barcellona di Svetislav Pesic, che si è rinforzato tantissimo in estate con il chiaro obiettivo di ripetere i trionfi del 2003 e del 2010. I blaugrana sono imbattuti in Europa, con cinque vittorie in altrettante partite, mentre in ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 5a giornata : Olimpia Milano di sostanza a Berlino - vittoria con recupero nel terzo quarto e controllo nell’ultimo : Arriva il quarto successo consecutivo per l’Olimpia Milano in quest’edizione di Eurolega, nella prima delle due metà del doppio turno che questa settimana interesserà tutti i club della massima manifestazione continentale. L’A|X Armani Exchange di Ettore Messina batte con il punteggio di 78-81 l’Alba Berlino, in una partita non delle più belle, ma conquistata con la sostanza e con un rientro di valore assoluto nel terzo quarto. Per ...

DIRETTA Alba Berlino-Milano - Eurolega basket 2019-2020 : orario - tv - streaming - programma : E’ arrivato il momento della settimana con il doppio impegno europeo per l’Olimpia Milano. Una tre giorni che si apre questa sera per la squadra di Ettore Messina in Germania con la sfida all’Alba Berlino, mentre venerdì poi Milano affronterà al Forum il fortissimo Barcellona. Milano è reduce da una fantastica vittoria in casa contro il Fenerbahce e, dopo la sconfitta all’esordio con il Bayern Monaco, ha infilato tre successi di fila ...

Martina Stoessel TINI in Italia nel 2020 - da Milano a Roma : biglietti in prevendita per la star di Violetta : Martina Stoessel TINI in Italia nel 2020 per tre concerti in programma da nord a sud della penisola. La star di Violetta torna in concerto in Italia per tre live imperdibili in programma nei primi mesi del 2020. I biglietti per i tre spettacoli saranno disponibili in prevendita su TicketOne dal 29 ottobre. Le tre tappe fanno parte della leg europea del Quiero Volver Tour di TINI che avrà inizio proprio con i concerti in programma nella ...