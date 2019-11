Milan | piacciono Rugani e Demiral della Juventus RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Oltre al calcio giocato, a tenere banco nelle ultime ore sono anche le notizie di calciomercato: una delle società protagonistesessione di gennaio potrebbe essere proprio ilche non sta raccogliendo i risultati sperati ad inizio stagione. L'ennesima sconfitta subita domenica nel match contro la Lazio pesa ancora molto. Inoltre domenica la squadra rossonera è attesa dallo scontro non proprio agevole contro la prima in classifica, la. Come scrive il CorriereSera , l'esigenza principalesocietà di Elliott è quella di rinforzare la difesa, con Pioli che sembra scontento delle prestazioni di Musacchio e Duarte (quest'ultimo colpevole su entrambi i golLazio). Si parla di un interesse delverso due difensori: parliamo disarebbe pronto a chiedereper gennaio Come scrive il noto sito ...

infoitsport : Calciomercato Milan – Difesa: piacciono Savic, Demiral e Rugani - gi0de : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Difesa: piacciono #Savic, @Merihdemiral e @DanieleRugani - #ACMilan #Milan #weareacmilan #weare… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Difesa: piacciono #Savic, @Merihdemiral e @DanieleRugani - #ACMilan #Milan #weareacmilan… -