Microsoft prova la settimana lavorativa di 4 giorni | la produzione sale del 40%

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Ce l’hanno fatta addirittura loro, i più stacanovisti: i giapponesi. Ad agosto,Japan ha sperimentato labreve: solo quattroin ufficio, dal lunedì al giovedì, senza ridurre la retribuzione. In più, per il progetto Work-Life Choice Challenge Summer 2019, l’azienda ha offerto a 2300 dei suoi dipendenti a tempo pieno una vacanza retribuita, come ha riferito Sora News 24. Il risultato? Un enorme salto in alto nella produttività: dall’analisi delle vendite per dipendente, è risultato che i lavoratori sono stati quasi il 40% più produttivi durante l’agosto delle settimane lavorative brevi che nello stesso mese dell’anno precedente. In più, il consumo di elettricità si è ridotto del 23% e quello di carta per stampe e fotocopie si è più che dimezzato (58%). La teoria alla base dell’introduzione di unadi quattroprevede proprio che i ...

