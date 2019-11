“Mi hanno tolto la mia bambina per darla al mio ex violento” | la storia di mamma Ginevra

Morgan accusa X Factor : “Mi avevano promesso 1 milione di euro per tornare - ma non me l’hanno mai dato. Siamo in causa” : “Potevi scegliere se fare o meno X Factor. Non sempre: l’ultima volta sono stato costretto. avevano detto che se avessi accettato di tornare in giuria mi avrebbero pagato 1 milione di euro. Peccato che non me l’ hanno dato, sostenendo che una volta ero arrivato in ritardo, un’ altra avevo detto o fatto qualcosa: praticamente non mi hanno pagato perché mi sono comportato da Morgan“. A lanciare questa accusa nei ...

Raffaella Mennoia sulle polemiche a Uomini e Donne : “Mi hanno ferita” : Uomini e Donne: Raffaella Mennoia replica alle polemiche sul Trono Classico Raffaella Mennoia ha deciso di replicare soltanto ora alle polemiche che l’hanno vista protagonista quest’estate sul Trono Classico di Uomini e Donne. L’autrice, e braccio destro di Maria De Filippi, ha confidato al magazine della trasmissione di non aver voluto replicare in merito agli attacchi ricevuti in quanto quelle brutte insinuazioni sul suo ...

I Subsonica hanno svelato tutti gli artisti presenti nell’album “Microchip Temporale” : Da Elisa a Nitro The post I Subsonica hanno svelato tutti gli artisti presenti nell’album “Microchip Temporale” appeared first on News Mtv Italia.

Cipollini : “Mi hanno operato al cuore - ma adesso sto bene - è come se avessi 25 anni” : Il pluricampione del ciclismo italiano e mondiale ha dovuto subire un intervento chirurgico di 5 ore per una ostruzione genetica di un ponte coronarico. "Il messaggio è semplice: certe cose non vanno trascurate, la prevenzione è tutto. Se con le mie parole riuscirò a far sì che una sola persona si salvi prima che sia tardi, questa testimonianza avrà un significato"Continua a leggere

Den Harrow - lo sfogo di Stefano Zandri : “Mi hanno preso per il culo per anni - la gente mi ha massacrato per il pianto all’Isola” : “Non avrei mai voluto fare il cantante”. Esordisce così Stefano Zandri, in arte Den Harrow, in un lungo sfogo ai microfoni di Radio Cusano Campus in cui si è lasciato andare ad una confessione molto personale sulle conseguenze che ha avuto per lui vestire i panni di quel personaggio che lo ha reso celebre come cantante pop-dance negli anni Ottanta. “Mi ha tolto tutta la mia gioventù perché mentre gli altri andavano a ballare, ...

Amici Celebrities - Emanuele Filiberto confessa : “Mi hanno spremuto” : Emanuele Filiberto di Savoia su Amici Celebrities confessa: “Mi hanno spremuto” Intervistato da DiPiù Tv, Emanuele Filiberto di Savoia ha parlato della sua esperienza ad Amici Celebrities, il programma del mercoledì sera condotto da Michelle Hunziker nel quale concorre insieme ad altri vip per la finale. E a proposito del talent show di Canale5, Emanuele ha rivelato: “Gli insegnanti di canto del programma mi hanno ...

La trans Guendalina Rodriguez shock : “Mi hanno beccata con un giocatore del Milan - vi dico chi è” : Nuova confessione della trans Guendalina Rodriguez. Famosa per l’incontro con Mauro Icardi e le polemiche che ne sono seguite con Wanda Nara, tra risposte e litigi, la Rodriguez è tornata a far parlare di sé attraverso Twitter. Un messaggio di poche righe, ma significative. Il riferimento è stavolta all’altra sponda di Milano, quella rossonera e alla presunta relazione con un calciatore del Milan. Si tratta di Suso. In basso ...

X Factor 13 - Malika insultata per le sue scelte : “Mi hanno chiamata ‘cogl***’ e ‘put**** razzista’” : Risveglio difficile per Malika Ayane che, dopo i fischi nella puntata di ieri di “X Factor”, è stata ricoperta di insulti di qualsiasi tipo sul Web per aver scelto o sacrificato qualcuno dei cantanti della sua squadra Under Uomini nell’ottica di portarne solo cinque agli Home Visit, come prevede il regolamento. Con lei per partiranno per Berlino per le ultime fasi Lorenzo Rinaldi, Enrico Di Lauro, Emanuele Crisanti (Nuela), Daniel Acerboni ...

Pomeriggio 5 - Francesca De André : “Mi hanno usata per visibilità” : Francesca De André delusa a Pomeriggio Cinque: l’amara confessione dopo il GF Francesca De André è stata la protagonista indiscussa del talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. L’influencer ha fatto un’amara confessione riguardante la sua esperienza al Grande Fratello di Barbara d’Urso, dichiarando di essere stata usata dai suoi amici soltanto per avere una maggiore visibilità. Sono stata vittima di un ...

Kikò Nalli finisce in ospedale : “Mi hanno spaccato la testa” : Kikò Nalli aggredito per le strade di Roma: l’annuncio social Kikò Nalli è stato aggredito per le strade di Roma. A dare la notizia ci ha pensato il diretto interessato sul suo profilo Instagram, caricando alcune clip che lo mostrano intento a ricevere l’assistenza necessaria al pronto soccorso. Il fidanzato di Ambra Lombardo è stato aggredito mentre alcune ragazze lo avevano fermato per chiedergli un selfie insieme. Dopo che queste lo ...

Kikò Nalli al pronto soccorso : “Mi hanno spaccato la testa urlando brutte frasi a me e Barbara D’Urso” : “Questo è quello che succede a persone che si fanno sempre i fatti propri, che lavorano e non rompono le scatole a nessuno. Mi hanno spaccato la testa con qualcosa. Forse una catena o un sasso. Stavo facendo delle foto con alcune ragazzine, hanno aspettato che loro andassero via e sono arrivati con uno scooter, utilizzando brutte frasi nei miei confronti e nei confronti di Barbara D’Urso”. Così l’ex concorrente del Grande Fratello Kikò ...

Carrara - multata e fatta scendere dal bus a 90 anni per abbonamento scaduto : “Mi hanno umiliata” : La storia raccontata su Il Tirreno. La signora ancora piange ricordando l'episodio. "Nonostante due ragazzi si fossero gentilmente offerti di dare un biglietto alla mamma, non c'è stato nulla da fare", racconta la figlia di Maria Graziani.Continua a leggere

Roma - Petrachi corregge il tiro : “Mi scuso se le mie parole hanno offeso qualcuno - il calcio è anche uno sport per donne” : Gianluca Petrachi corregge il tiro delle dichiarazioni rilasciate a caldo dopo Roma-Cagliari: il ds giallorosso si scusa con il mondo del calcio femminile “Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole. Non era affatto mia intenzione insinuare che il calcio sia uno sport solo per uomini e non adatto alle donne“. Al telefono con l’ANSA Gianluca Petrachi ha fatto chiarezza dopo le dichiarazioni delle ultime ore ...

“Milly Carlucci diffida Mediaset perché l’hanno copiata”. Lei smentisce. Ma Dagospia mostra la lettera dell’avvocato… : “Milly Carlucci, attraverso il suo legale, invia a Mediaset una sonora diffida. Il motivo? Secondo la conduttrice “Amici Celebrities” avrebbe copiato il format di “Ballando con le stelle“. Peccato che la trasmissione di Canale5 sia la trasposizione con le celebrità del format “Amici“, creato da Maria De Filippi 19 anni fa”. Questo il flash uscito su Dagospia nella tarda mattinata del 27 settembre. ...