Meteo Protezione Civile domani 7 Novembre | nuova giornata di maltempo

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per Martedì 5 Novembre : “forte maltempo al Centro/Sud” : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione atlantica determinerà, da domani, una ulteriore fase di maltempo sull’Italia, con precipitazioni localmente intense e venti forti sulle regioni Centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso ...

Meteo Protezione Civile domani 4 Novembre : insiste del maltempo - specie al Sud : Nella giornata di domani assisteremo all'attenuazione della perturbazione che in queste ore sta colpendo intensamente l'Italia. Tuttavia si prevedono delle precipitazioni su diverse regioni, in...

Pioggia e vento forte - la protezione civile estende l'allerta Meteo : Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni...

Allerta Meteo - nuova pesante allerta della protezione civile : il maltempo continua anche in settimana : allerta Meteo – L’ampia e profonda area depressionaria di origine atlantica presente sull’Italia, nelle prossime ore, continuerà a determinare condizioni di spiccata instabilità con fenomeni significativi in estensione alle regioni centro-meridionali. La ventilazione si manterrà intensa dai quadranti meridionali su tutte le regioni del Centro-Sud con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Protezione Civile : allerta Meteo gialla in Sicilia : ecco dove : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha annunciato per domani 3 novembre un’allerta meteo gialla in buona parte dell’isola. ecco dove

Pesantissima Allerta Meteo della Protezione Civile per Domenica 3 Novembre : pioggia e temporali su gran parte dell’Italia - allarme arancione in 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’ampia depressione atlantica, centrata sulle isole britanniche, convoglia diversi impulsi sul nostro paese, avviando così una fase di maltempo su tutte le regioni italiane, con precipitazioni più diffuse ed intense al Nord e sui settori tirrenici. Inoltre, la formazione di un minimo al suolo sui mari occidentali italiani sarà causa di un generale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sulla base delle ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per l'intensa perturbazione atlantica in arrivo nel week end : Un'Allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile in vista della intensa perturbazione atlantica in arrivo sull'Italia. Ecco il comunicato ufficiale e le previsioni dettagliate. Maltempo:...

Meteo Protezione Civile domani 1 Novembre : persiste dell'instabilita' sparsa : Nella giornata di domani una blanda circolazione instabile continuerà a interessare l'Italia, determinando piogge e rovesci specialmente al centro-sud. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo Protezione Civile domani 31 Ottobre : instabilita' specie al centro-sud : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità atmosferica su diverse regioni d'Italia. Precipitazioni attese soprattutto al centro-sud. Vediamo il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo Protezione Civile domani 30 Ottobre : tempo instabile su diverse regioni : Nella giornata di domani una blanda perturbazione porterà piogge e temporali sparsi. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo Mercoledì 30 Ottobre...

Previsioni Meteo della Protezione Civile per domani : piogge in arrivo al Nord : Nella giornata di domani le condizioni meteo saranno in peggioramento sulle regioni settentrionali per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Ecco il bollettino meteo della Protezione...

Meteo Protezione Civile domani 28 Ottobre : tempo stabile grazie all'alta pressione : Nella giornata di domani l'alta pressione proteggerà la penisola garantendo condizioni di tempo ampiamente stabili. Qualche precipitazione è attesa solo sulla Sicilia. Previsioni Meteo...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo allarme ROSSO per la Sicilia : anche Sabato 26 scuole chiuse e forte maltempo : Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia e la protezione civile lancia un nuovo pesante avviso di allarme per le prossime ore. anche domani, Sabato 26 Ottobre, per la Sicilia è stata emanata l’Allerta rossa, che si riferisce in modo particolare alle province di Catania, Enna e a una gran parte del territorio messinese (vedi mappe a corredo dell’articolo). Alla luce di un’Allerta così pesante, ...

Allerta Meteo Sicilia : allerta rossa della protezione civile - scuole chiuse [ELENCO] : allerta meteo Sicilia - Dopo tanta stabilità sta tornando il maltempo anche in maniera piuttosto marcata sulla Sicilia. Si tratta di una perturbazione atlantica giunta sul Mediterraneo occidentale,...