Mercoledi 6 Novembre sui canali Sky Cinema HD

Shooter su 20 inizia la seconda stagione mercoledì 6 novembre : Shooter, gli episodi in onda mercoledì 6 novembre su 20. Anticipazioni e trame Prosegue l’appuntamento del mercoledì sera action di 20 con Shooter e stasera mercoledì 6 novembre inizia la seconda stagione della serie con i primi due episodi, la seconda stagione ha solo 8 episodi a causa di un incidente che ha colpito il protagonista Ryan Philippe lontano dal set. Shooter è un action prodotto da USA Network e già distribuito in Italia ...

Guida Tv mercoledì 6 novembre - programmi di oggi : programmi tv di oggi mercoledì 6 novembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 La La Land 1a Tv Free (leggi la recensione) Rai 2 ore 21:00 Volevo Fare la rockstar 1×03-04 1a tv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto Canale 5 ore 21:30 Oltre la soglia 1×01 1a Tv (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Fuori dal coro Italia 1 ore 21:20 Outcast – L’ultimo Templare La7 ore 21:20 ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre 2019 : anticipazioni puntata 871 di Una VITA di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre 2019: Samuel riesce a sciogliere tutti i dubbi che avverte Lucia nei suoi confronti… Il priore Espineira ordina a Telmo di rinunciare alla sua parrocchia e di non tornare mai più… Don Telmo adotta la linea dura decide di difendere il suo onore non lasciando la parrocchia. A quel punto il priore chiede a Lucia di testimoniare contro Telmo nel processo… Una ...

Allerta Meteo Campania : domani mercoledì 6 Novembre scuole chiuse a Salerno : scuole chiuse anche a Salerno per l’Allerta Meteo. Il sindaco di Salerno ha ordinato la chiusura dei plessi scolastici sul territorio comunale per la giornata di domani, 6 Novembre. Questo a seguito dell’ultimo bollettino Meteo diramato dalla sede regionale della protezione civile. Sono in molti i comuni in Campania che hanno optato per la chiusura delle scuole, di seguito l’elenco: Allerta Meteo, anche mercoledì 6 Novembre ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 6 novembre 2019 : anticipazioni puntata 5368 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 6 novembre 2019: Ugo (Raffaele Imparato) intende adottare la linea dura con Diego (Francesco Vitiello), intanto Franco (Peppe Zarbo) si dà da fare per aiutare il ragazzo ma questo potrebbe provocargli delle conseguenze non troppo piacevoli… Pur conscia che il rapporto d’amore con Denis (Corrado Tedeschi) sia sempre più precario, Giulia (Marina Tagliaferri) non intende ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre 2019: L’esplosione avvenuta alle nozze di Fernando e Maria Elena ha lasciato uno strascico di morte e distruzione, e tutta Puente Viejo è ora a lutto… Nell’esplosione, Maria Elena è morta mentre Fernando è distrutto dal dolore. Ma non finisce qui, perché diversi altri invitati alla cerimonia risultano feriti in modo grave… Elsa non intende svelare a ...

Allerta Meteo - anche Mercoledì 6 Novembre scuole chiuse in molti Comuni al Sud : l’ELENCO aggiornato in tempo reale : anche domani, Mercoledì 6 Novembre, le scuole rimarranno chiuse in molti Comuni del Sud Italia a causa del forte maltempo che sta duramente colpendo la Campania da molti giorni. Domani il maltempo si estenderà anche alla Sicilia e alle altre Regioni del Sud, e molti Sindaci stanno decidendo – a seguito del bollettino di Allerta emesso dalla protezione civile – di chiudere le scuole. Di seguito l’elenco (aggiornato in tempo ...

Allerta Meteo Campania : domani - mercoledì 6 Novembre - scuole chiuse a Napoli : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha appena firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole anche per domani a causa del Maltempo che è abbattuto sulla Campania. Il livello di Allerta resta arancione fino alle 12 di mercoledì 6 Novembre. Chiusi anche cimiteri e parchi cittadini. L'articolo Allerta Meteo Campania: domani, mercoledì 6 Novembre, scuole chiuse a Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - le previsioni di mercoledì 6 novembre : Continua l'ondata di maltempo sull'Italia: per la giornata di mercoledì 6 novembre è prevista pioggia su tutto il Paese, salvo qualche eccezione. Sulle Alpi arriva la neve sopra i 1400 metri di quota e in tutte le Regioni calano le temperature, con massime che si manterranno tra i 14 e i 22 gradi (LE previsioni). Le previsioni al Nord Pioggia sull’area settentrionale. Cieli nuvolosi dal mattino, con possibili precipitazioni su tutte le ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 - anticipazioni puntata di mercoledì 6 novembre 2019 : anticipazioni puntata n. 18 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di mercoledì 6 novembre 2019: Vanno avanti i preparativi per il filmato promozionale del PARADISO DELLE SIGNORE… Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) sta approntando un contratto in esclusiva con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), ma ciò avviene all’insaputa di Vittorio (Alessandro Tersigni) e Luciano (Giorgio Lupano); questi ultimi restano delusi dal comportamento ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre 2019: Ridge promette a Taylor che la proteggerà e che Brooke non la denuncerà. La Logan però invita implicitamente Bill a denunciare Taylor… Ridge e Brooke hanno un’opinione diversa sulle azioni di Taylor… Steffy invita a casa Wyatt, Sally, Xander e Zoe per ringraziarli del loro contributo al successo della Intimates. Zoe porta suo padre Reese, che, colpito da ...

L'oroscopo di mercoledì 6 novembre : Giove in congiunzione a Sagittario - Vergine brillante : Durante la giornata di mercoledì 6 novembre, il pianeta Giove sarà in quadratura al segno del Sagittario, e potrebbe regalare delle ghiotte occasioni ai nativi del segno. Ariete sarà influenzato da tale movimento astrale, e malgrado qualche piccola baruffa amorosa, dovuta dall'opposizione di Marte rispetto al segno della Bilancia, l'ambito sentimentale sarà piuttosto positivo. Vergine avrà la saggezza necessaria per riuscire a prendersi di cura ...

Lokomotiv Mosca-Juventus - mercoledì 6 novembre in diretta su Sky : Sfida decisiva per la Juventus di Maurizio Sarri, impegnata domani mercoledì 6 novembre a Mosca contro la Lokomotiv nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Con una vittoria i bianconeri sarebbero infatti già qualificati, anche se non sicuri del primo posto. Trasferta ostica per Sarri, Lokomotiv in cerca di punti pesanti Archiviata la vittoria nel derby grazie al gol del neo acquisto De Ligt, i bianconeri possono ...

L'oroscopo di domani 6 novembre e classifica : mercoledì favorevole per Scorpione e Gemelli : L'oroscopo di domani, 6 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà questo primo mercoledì del mese. La Luna sarà ancora in fase crescente e tra meno di una settimana si verificherà l'attesissimo plenilunio. Sono previste numerose attività sia in casa che fuori. Le emozioni saranno messe maggiormente in risalto così come i sentimenti. Qualcuno affronterà una situazione non propriamente eccezionale. Alcuni avranno a che fare con ...