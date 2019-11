Memorandum Libia | la ministra Lamorgese lo difende e annuncia | “Tripoli ha comunicato la

Libia - il governo di Al Serraj pronto a rivedere il Memorandum. Lamorgese : "Obiettivo aprire centri gestiti dall'Onu" : Il ministro dell'Interno: "L'accordo ha portato ad una diminuzione dei flussi e ad una riduzione delle morti in mare. Serve per stabilizzare la Libia, le condizioni di insicurezza aumentano il rischio di infiltrazioni jihadiste tra i migranti". Polemiche nella maggioranza....

Luciana Lamorgese : "Libia disponibile a rivedere il Memorandum. L'obiettivo è che l'Onu gestisca i centri migranti" : “La controparte libica ha accolto favorevolmente la proposta italiana e si è dichiarata disponibile a rivedere il testo” del Memorandum di intesa Italia-Libia sulla gestione dei flussi migratori illegali. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel corso di una informativa in aula alla Camera dei deputati.Tra le modifiche che l’Italia chiederà al Memorandum of understanding siglato nel ...

La Libia “apre” a modifiche Memorandum - maggiore vigilanza su centri migranti libici : L'Italia chiede alla Libia di migliorare il Memorandum sul contrasto all'immigrazione clandestina, Tripoli risponde facendo sapere che ''ogni accordo si può cambiare, se c'è l'intesa di entrambe le parti, ma dobbiamo vedere cosa ci viene chiesto''. ''Dobbiamo studiare le richieste e poi decideremo'', avverte Hassan al Houni, consigliere per i media del premier libico Fayez Serraj. Nell'ultimo giorno utile per notificare un'eventuale denuncia ...

Memorandum Italia-Libia : Di Maio promette modifiche - non stravolgimenti : Siamo giunti alla data di rinnovo del Memorandum Italia-Libia: salvo improbabili iniziative contrarie delle istituzioni italiane, che come previsto non si sono verificate, l'accordo di collaborazione per la gestione dei flussi migratori che ha suscitato tante polemiche si rinnova automaticamente oggi, sabato 2 novembre. Nei giorni scorsi abbiamo assistito a una forte pressione da parte delle Ong sul governo per superare o almeno riconfigurare ...

Memorandum Libia - l'Italia chiede commissione congiunta per modificarlo : Negli tre ultimi anni l'intesa in materia di contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani ha permesso di dotare la Libia di navi, motovedette, elicotteri, gommoni, veicoli e strumenti di comunicazione per il controllo dei flussi migratori oltre che di armare mezzi navali per la Guardia costiera libica

Libia - Italia chiede commissione congiunta con Tripoli : “Modificare il Memorandum” : Comincia la procedura per chiedere i cambiamenti da apportare al Memorandum sull’immigrazione, firmato con il governo di Fayez Al Sarraj dall’ex premier Paolo Gentiloni il 2 febbraio del 2017. Secondo quanto appreso dall’Ansa attraverso fonti governative, l’Italia ha inviato una nota in Libia con la quale chiede di riunire la commissione congiunta dei due paesi (ai sensi dell’articolo 3 del trattato) e, ai sensi ...

Libia - questione chiusa : nessun cambiamento del Memorandum. Solo piccole limature : nessun vertice previsto tra domani e dopodomani. L’incontro tra i ministri competenti avvenuto in gran segreto mercoledì ha fatto emergere una posizione unitaria. E non è bastato che un pezzo di maggioranza firmasse un appello per stralciarlo. Il memorandum con la Libia in scadenza il 2novembre verrà rinnovato. Senza che la maggioranza si riaggiorni sui suoi contenuti. Verrà cambiato, verranno aggiunti alcuni ...

Migranti - le ong sul Memorandum Italia-Libia : “Il rinnovo dell’accordo è inaccettabile” : Il comunicato congiunto di Sea Watch, Mediterranea, Open Arms, Sea Eye sul memorandum Italia-Libia: "Riteniamo grave l'intenzione da parte del governo italiano di voler confermare un accordo che ha avuto come unico risultato quello di aumentare in modo indiscriminato la violenza e la violazione dei diritti in territorio libico".Continua a leggere

"Le modifiche al Memorandum Italia-Libia? Maquillage umanitario" - l'accusa di Msf al governo : “Le modifiche proposte all’accordo Italia-Libia sono un contraddittorio ‘Maquillage umanitario’”. Marco Bertotto, responsabile advocacy di Medici Senza Frontiere definisce così gli interventi che il governo ha affermato di voler apportare al memorandum tra Roma e Tripoli sui migranti. “Mentre si annuncia di voler migliorare le cose – con soluzioni difficilmente realizzabili – si perpetuano ...