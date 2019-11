Medici e infermieri ubriachi sul lavoro | il richiamo dell' Asl per due

Muore pochi giorni dopo un'operazione al femore : 23 indagati tra Medici e infermieri : Un 71enne operato pochi giorni prima al femore Muore improvvisamente. La procura di Pisa indaga 23 persone, tra medici e infermieri, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo operazione chirurgica femore paziente medici ospedale Raffaello Binelli ?Url ...

Concorsi pubblici in sanità : entro il 2020 più di 10mila posti per infermieri - OSS - Medici : Per chi vuole lavorare nel settore sanitario, precisamente per svolgere la professione di medico, infermiere e OSS, c’è da dire che quest’anno saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale diversi bandi per selezionare e assumere nel 2020 più di 20mila professionisti, visto che il settore sanitario in Italia è da sempre tormentato da carenze d’organico. Vediamo nel dettaglio quindi quali sono questi bandi ed in quali regioni saranno pubblicati, ...

Taormina : minaccia con coltello Medici e infermieri al Pronto soccorso - arrestato : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – minacciava con un coltello operatori e medici del Pronto soccorso di Taormina ma è stato arrestato. In carcere è finito un 62enne. La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 9.30 al Commissario di Pubblica Sicurezza di Taormina. Il personale del Pronto soccorso dell’ospedale San Vincenzo denunciava la presenza di un uomo che, armato di coltello, minacciava operatori e medici. I poliziotti ...

Minacce a Medici e infermieri : l'ospedale in ostaggio dei rom : Bartolo Dall'Orto Pina Francone Al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il reparto di oncologia è stato occupato dai nomadi per un mese Torre 7 dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È venerdì sera. Al secondo piano tra i reparti di nefrologia e oncologia la sala d'aspetto è occupata da una dozzina di rom. Sono lì da un mese e più. "Fanno il bello e il cattivo tempo", racconta sconvolta una fonte dell'azienda ...

Concorsi pubblici per infermieri - OSS - primari Medici - 2019-2020 : 1800 assunzioni - 70 bandi : In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati 2 attesissimi Concorsi che vedono come ‘potenziali’ protagonisti tutti coloro che lavorano nel mondo della sanità. E’ in particolare modo la regione Sicilia aver indetto queste 2 selezioni pubbliche che prevedono l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1.800 persone tra amministrativi, infermieri, medici-collaboratori, OSS, tecnici, dirigenti medici. I due attesissimi Concorsi sono stati inseriti ...

Assenteismo - l'Asl di Bari licenzia 27 Medici e infermieri degli ospedali di Monopoli e Molfetta : Applicata la riforma Madia per 9 casi su 19 sottoposti a procedimento disciplinare per il presidio ospedaliero di Molfetta e per 18 persone su 32 casi sottoposti a procedimento disciplinare per Monopoli