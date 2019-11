Mattino | il Napoli spreca contro il Salisburgo 18 tiri sbagliati nel primo tempo

Napoli - il pareggio e l'ammutinamento : il Mattino tra i Tifosi a Montesanto : Napoli ad altissima tensione: dopo il pari con il Salisburgo e l'ammutinamento dei calciatori che non si sono presentati in ritiro, Anna Trieste riunisce i Tifosi alla stazione Eav di Montesanto...

Il Mattino : il Napoli segue Malen - il Psv lo valuta 45 milioni : È sempre il momento buono per pensare al mercato e anche oggi il Mattino parla dei possibili acquisti per la prossima stagione del Napoli. L’agenda di Giuntoli è piena zeppa di segnalazioni. Nel mirino c’è la stellina di 20 anni del Psv Donyell Malen. Solo un nome per adesso, ma le coincidenze non sempre passano inosservate e il nome del procuratore dell’attaccante neanche in casa Napoli Emissari del club azzurro seguono con ...

Il Mattino : per il Napoli la vittoria sul Salisburgo vale 12 milioni di euro : Per il Napoli la vittoria sul Salisburgo vale 12 milioni Il Mattino fa i conti in tasca al Napoli di De Laurentiis. Fino ad adesso nella casse del club sono entrati 15,25 milioni per la partecipazione alla fase a gironi più altri 6,2 milioni di euro per i premi legati ai risultati (ogni vittoria vale 2,7 milioni e il pari 900 mila euro). Per De Laurentiis domani sera è un match chiave del 2019: in palio ci sono altri 12,2 milioni di euro. ...

Mattino : Napoli in ritiro - De Laurentiis e Ancelotti decideranno prima dell’allenamento mattutino : Il Napoli potrebbe andare in ritiro questa sera in vista della gara di Champions contro il Salisburgo, ma, scrive il Mattino, il ritiro potrebbe anche essere prolungato oggi De Laurentiis e Ancelotti decideranno se dare il via a un maxi-ritiro fino alla gara di sabato con il Genoa, al di là di quello che sarà il risultato della partita con il Salisburgo della storica qualificazione agli ottavi di finale. La decisione sarebbe motivata dalla ...

Mattino : Ibrahimovic a Napoli non potrebbe mai raggiungere i 28 milioni che guadagna in Mls : «Hola Espana! I?m coming back» è il nuovo slogan di Zlatan Ibrahimovic, dopo aver raccontato di Maradona e della sua voglia di provare un’avventura al Napoli, il campione svedese parla anche della Spagna. ma è evidente, come sottolinea il Mattino di oggi, che le sue intenzioni siano tutt’altre. Ibra vuole restare a Los Angeles, perché sa bene che solo in Mls può. grazie agli introiti delle sponsorizzazioni, arrivare a guadagnare 28 ...

Il Napoli smentisce Il Mattino : “Falso che Haaland sarebbe stato proposto al Napoli per 5 milioni” : Il Calcio Napoli smentisce ufficialmente Il Mattino su Haaland – il centravanti del Salisburgo – che sarebbe stato offerto agli azzurri per cinque milioni. Oggi Il Mattino, a pagina 21, ha dedicato ampio spazio all’intervista a Loris Boni (c he i più grandicelli ricorderanno nella Roma e nella Sampdoria. Un titolone a tutta pagina: “Così saltò il colpo Haaland”. Perché oggi, è scritto nell’articolo, Boni fa ...

Mattino : il Napoli prende informazioni su Malen con Raiola : Aumenta il numero dei calciatori gestiti da Mino Raiola che interessano al Napoli. Come riporta Il Mattino, la società azzurra avrebbe chiesto informazioni su Donyell Malen, classe 1999 del PSV. Avvio di stagione pazzesco del giovane attaccante di 20 anni. Possibile nuovo affare con il PSV dopo quello di Lozano. 10 gol in 10 partite di campionato, altri 6 gol tra qualificazioni in Champions, qualificazioni inEuropa League e fase a gironi di ...

Mattino : Napoli-Luperto - rinnovo per un anno. Mancano solo gli ultimi dettagli : Complice il forfait dell’ultimo minuto di Manolas, Sebastiano Luperto ha debuttato in Champions contro il Salisburgo. Il difensore ha svolto una prova attenta ripagando la fiducia di Ancelotti, che dal ritiro di Dimaro ha deciso di tenerlo in squadra e di farlo crescere. Ora il Napoli lavora anche al rinnovo del suo contratto, che scade nel 2023. Il Mattino scrive che gli agenti del calciatore sono al lavoro per prolungarlo di un anno. Si ...

Mattino : nessuna trattativa per Ibra al Napoli : Secondo quanto scrive Il Mattino, Ibrahimovic si sarebbe proposto alla Serie A per dare un segnale ai Galaxy. Lo svedese vuole un prolungamento del contratto e anche un suo miglioramento, da qui la pressione sugli americani. Non ci sono ancora stati, infatti, segnali di un rinnovo. C’è un dialogo con il club, ma niente di più. Ecco che, quindi, si aprirebbero delle possibilità per il Napoli di entrare nella corsa per accaparrarsi Ibra, che ...

