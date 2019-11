Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Carlonon avrebbe per niente gradito l’ammutinamento dei calciatori del Napoli. Per questo motivo ha abbandonato lo stadio per tornare in ritiro con il figlio Davide e il suo staff, mentre la squadra prendeva la via di casa. E’quanti scrive ilcercando di dare una spiegazione ai fatti accaduti ieri sera in casa Napoli. Con i calciatori riunitiche chiedono alla società di fare marcia indietro sul ritiro deciso da De Laurentiis, almeno di ammorbidirlo, di riprenderlo da giovedì in poi. E che poi, di fronte alla chiusura del club, decidono arbitrariamente di andarsene, di chiudere il ritiro e fare ritorno alle proprie case, ciascuno con propri mezzi. Chi accompagnano da taxi, chi dai familiari presenti allo stadio. La presa di posizione dei calciatori non è stata gradita dal tecnico, scrive il quotidiano, che per questo ha deciso di non ...

napolista : Mattino: #Ancelotti contrario all’ammutinamento. Tensione nello spogliatoio spaccato Dopo il pareggio alcuni calci… - alfamedeo : @demotivatrice10 Vabbè se facciamo il gioco di non credere alla stampa okay. Altrimenti parlano i fatti: squadra a… - sscalcionapoli1 : Il Mattino – Prima crepa con Ancelotti, ADL voleva il ritiro sino a sabato: Carlo non accetta interferenze… -