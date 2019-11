Mario Cotelli Thoeni | un innovatore | ecco cosa mi ha insegnato | esclusiva

E' morto Mario Cotelli - aveva 76 anni : E' scomparso nella tarda mattinata di oggi, a 76 anni, Mario Cotelli. L'ex direttore tecnico della Valanga Azzurra era in dialisi già da qualche anno

Addio a Mario Cotelli : fu allenatore della nazionale italiana di sci - aveva 76 anni : Mario Cotelli è morto oggi, martedì 5 novembre. Lo storico direttore tecnico della nazionale italiana di sci era da diversi anni in dialisi dopo una insufficienza renale. aveva 76 anni. Sotto la gestione di Mario Cotelli l'Italia dello sci vinse numerosissime medaglie Nato in Lombardia, Mario si laureò in Economia e Commercio. Cotelli fu uno degli uomini più importanti nella storia dello sci italiano. Durante i nove anni in cui Mario Cotelli fu ...

Sci – L’Italia piange la scomparsa di Mario Cotelli : La FISI piange la scomparsa di Mario Cotelli, memorabile direttore tecnico della Valanga Azzurra Nella tarda mattinata è scomparso, a 76 anni, Mario Cotelli. L’ex direttore tecnico della Valanga Azzurra era in dialisi già da qualche anno per insufficienza renale. Nelle rare uscite che aveva fatto nelle ultime stagioni, è sempre stato il solito Cotelli: memoria inattaccabile, combattente e difensore delle sue teorie. Nessuna remora ...

È morto Mario Cotelli - ex allenatore della nazionale italiana di sci : È morto Mario Cotelli, ex allenatore della nazionale italiana di sci. Aveva 76 anni e da tempo soffriva di insufficienza renale. Cotelli fu allenatore della nazionale dal 1969 al 1978, ma ancora oggi è ricordato come uno dei più apprezzati

Lo sci italiano in lutto : è morto Mario Cotelli - storico direttore della “Valanga Azzurra” : E' morto Mario Cotelli, il direttore tecnico della "Valanga azzurra" che tenne a battesimo campioni come Gustav Thoeni e Piero Gros. Con lui alla guida l'Italia dello sci vinse 5 volte il titolo assoluto e 12 medaglie tra mondiali e Olimpiadi, dominando le discipline tecniche. Mario Cotelli rimase in carica per 9 anni e la sua gestione fu la più vincente nella storia degli azzurri dello sci.Continua a leggere

È morto Mario Cotelli - ex allenatore della nazionale italiana di sci : aveva 76 anni : È morto Mario Cotelli, ex allenatore della nazionale italiana di sci. aveva 76 anni e da tempo soffriva di insufficienza renale. Cotelli fu allenatore della nazionale dal 1969 al 1978, ma ancora oggi è ricordato come uno dei più apprezzati

Sci alpino : è morto a 76 anni Mario Cotelli - C.T. della Valanga Azzurra negli anni 70 : Lo sci alpino italiano e mondiale è in lutto per la morte di Mario Cotelli, storico Commissario Tecnico della Nazionale Italiana (soprannominata Valanga Azzurra) negli anni 70. Nato nel 1943 a Tirano, in provincia di Sondrio, è deceduto nella tarda mattinata odierna all’età di 76 anni a causa di un’insufficienza renale aggravatasi negli ultimi mesi dopo diversi anni di dialisi. Quest’estate aveva deciso di andare a Pantelleria ...