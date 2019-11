Marca | “Ancelotti potrebbe lasciare il Napoli”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 6 novembre 2019) “Ancelotti dejaría de ser técnico” Ancelottiil Napoli. Lo scrive, intercettando dalla Spagna l’ammutinamento della squadra ieri sera dopo il pareggio contro il Salisburgo e la decisione di non tornare a Castelvolturno per il ritiro imposto dalla società. Il quotidiano spagnolo riassume il caso del post-partita e lancia l’ipotesi di un addio dell’allenatore: “Alla fine della partita per obbligo gli allenatori devono comparire davanti ai media; Carlo Ancelotti non ha partecipato alla conferenza stampa. Come se ciò non bastasse, i suoi giocatori lo hanno lasciato solo in ritiro a Castel Volturno. Si sono già scatenate le voci di un possibile addio di Carlo. Il Boca Juniors e altre squadre aspettano la notizia a braccia aperte”. L'articolo: “Ancelottiil Napoli” sembra essere il ...

