Manovra | plastic tax | il governo verso un prelievo dimezzato e un rinvio della misura

Manovra - auto aziendali e plastic tax verso il dimezzamento : L?articolo 4 del decreto fiscale, e precisamente la norma che impone alle imprese committenti di versare le ritenute fiscali per conto di quelle a cui affidano un appalto o un subappalto,...

Manovra : fonti governo - ‘verso addio tassa auto aziendali e rinvio plastic tax’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Potrebbe saltare, cancellata con un colpo di bianchetto, la tassa sulle auto aziendali prevista dalla Manovra. Mentre si starebbe pensando a un rinvio “significativo”, ben oltre la data di luglio di cui si vociferava nei giorni scorsi, della tassa sulla plastica. E’ quanto rivelano fonti di governo all’Adnkronos, spiegando che sarebbe questo l’orientamento che starebbe ...

Manovra 2020 : il testo è in Senato - Governo pronto a modifiche su plastic tax : La nuova Manovra finanziaria è giunta a Palazzo Madama, dove inizierà il suo iter parlamentare per la conversione in legge. Intanto, il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri si sarebbe detto pronto a delle rimodulazioni su alcune misure inserite nella Legge di Bilancio. Si tratta della plastic-tax e delle tasse sulle auto aziendali. Tuttavia, proseguono ancora le varie discordanze fra i vari partiti della maggioranza anche se, ...

Manovra : Cgil - Cisl e Uil Veneto - si fermi la plastic tax : Venezia, 5 nov. (Adnkronos) - “La plastic tax serve solo a far cassa” e “non aiuta a riconvertire il settore verso produzioni riciclabili”. Lo dicono il segretari generali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil del Veneto, Michele Corso, Stefano Zanon e Giannino Rizzo, che hanno scritto una lettera

Manovra - come cambia la plastic tax. Gettito di 1 miliardo nel 2020 : Il correttivo con maggiori chance di successo prevede di potenziare i meccanismi premiali che favoriscano gli investimenti delle imprese nell’acquisto di macchinari e competenze necessarie a concentrare la produzione su prodotti riciclabili

Sulla Manovra il Pd apre a modifiche su plastic tax e auto aziendali : La manovra si appresta ad affrontare la prova del Parlamento e il clima nel governo non trasmette ottimismo. Le truppe renziane, dall'interno della maggioranza, continuano a cannoneggiare con dichiarazioni al vetriolo contro la plastic tax e i provvedimenti sulle auto aziendali. E a mettere alla prova i nervi degli azionisti di maggioranza del governo arriva anche la tegola di ArcelorMittal. I dem sono i primi a chiedere al presidente del ...

Manovra - il governo apre sulla plastic tax. Ma Fioramonti reclama più fondi per la scuola : Le tasse sulla plastica. I fondi per la scuola. Gli incentivi ai pagamenti elettronici. E pure l'allarme del settore dei giochi che lancia un sos perché «all'ennesimo...

Manovra : Confindustria Catania - 'sugar e plastic tax? Grave impatto su aziende' (2) : (Adnkronos) - Il leader degli industriali etnei auspica "un ampio sforzo congiunto da parte di tutti gli attori del territorio per contrastare la miopia di chi ritiene di risolvere i problemi finanziari del Paese tassando in maniera insensata settori produttivi di grande rilievo per l'economia". E r

Manovra : Confindustria Catania - 'sugar e plastic tax? Grave impatto su aziende' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Siamo preoccupati per i gravi effetti che le nuove tasse sullo zucchero e sulla plastica avranno sulla produzione di bibite e sull’imbottigliamento di acque minerali che rappresentano un importantissimo valore aggiunto per il territorio siciliano in termini di impatto

Manovra - Boschi : “La plastic tax è sbagliata e rivedrei anche il reddito di cittadinanza” : Intervistata su La7 a "Non è l'arena" Maria Elena Boschi ha commentato le ultime vicende del panorama politico italiano. Dopo aver rivendicato la separazione dal PD, una scelta di cui l'ex ministra ha dichiarato di essere sempre più convinta, ha parlato anche della plastic tax e della scelta di andare al governo. Infine non è mancato un attacco a Matteo Salvini: "Credo che abbia sbagliato tutte le mosse".Continua a leggere

Manovra - Gualtieri vs Renzi "stop critiche"/ Plastic tax - Bonaccini "tavolo con Mef" : Manovra, il ministro Gualtieri contro Renzi 'basta critiche nel Governo sulla legge". Di Maio difende la Plastic tax, ma Bonaccini 'tavolo con Mef'

Come cambia la Manovra 2020 : modificata la tassa sulla plastica - rinvio per le auto aziendali : I cinque punti più controversi della Legge di Bilancio, le posizioni dei partiti della maggioranza e le modifiche possibili

Manovra - Gualtieri : «Taglio cuneo è pilastro - plastic tax si modulare meglio». Di Maio : dibattito surreale : Continua il dibattito sulla plastic tax: il ministro Gualtieri apre alla rimodulazione. «Dobbiamo ridurre l'utilizzo della plastica mono uso, non posiamo prima applaudire i giovani in...

