Manovra | Fioramonti | “3 miliardi per la scuola o lascio il posto a un altro Basta con i

Manovra - il ministro Fioramonti si lamenta : "Pochi fondi per la scuola" : Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, che, lo ricordiamo, è del MoVimento 5 Stelle, è molto polemico sulla Manovra economica del governo di cui fa parte, perché ritiene che non ci siano abbastanza risorse per il comparto di cui si occupa, la scuola. Il ministro si è sfogato via Facebook e ha scritto:"Forse è normale che una Legge di Bilancio evolva continuamente. Ciò che è meno normale, però, è che un ministro dell'Istruzione, ...

Manovra - il ministro Fioramonti : “Risorse per scuola - università e ricerca sembrano essere poche. Sono preoccupato” : “La Manovra la stiamo ancora studiando ed è in evoluzione, si sta facendo un lavoro di sintesi. Sono personalmente preoccupato perché le risorse per la scuola, l’università e la ricerca sembrano essere poche e mi auguro che aumentino”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, a margine della presentazione del “Patto per la ricerca” a Montecitorio, sostenendo che “le risorse Sono molto lontane da ...

Manovra - Fioramonti : “Se non troverò risorse agirò di conseguenza”. “Dimissioni? Sono un uomo di parola” : “In questi giorni si sta lavorando alla legge di Bilancio: Sono fiducioso che si troveranno tutte le risorse per rilanciare la scuola, l’università e la ricerca. Ho fatto delle proposte che in parte si stanno discutendo e in parte si troverà una sintesi. Mie dimissioni se non verranno trovate le risorse? Io Sono un uomo di parola, ho detto che voglio dare un segnale importante. Servono delle risorse perché vogliamo dare un segnale ...