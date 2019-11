Manchester United | il rientro di Pogba è sempre più vicino | Solskjaer tranquillizza i

Juventus - Demiral : possibile divorzio a gennaio - interessate Arsenal e Manchester United : In questa prima parte di stagione Maurizio Sarri ha fatto diverse rotazioni ma in difesa ha preferito affidarsi sempre ai titolarissimi ovvero Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Anche perché vista l'assenza di Giorgio Chiellini il tecnico toscano preferisce consolidare l'intesa tra il numero 19 juventino e l'olandese. Perciò Merih Demiral e Daniele Rugani hanno giocato una sola partita a testa. Il numero 28 bianconero ha avuto la sua chance ...

Inter - Mundo Deportivo : 'Lautaro nel mirino del Manchester United' : Uno dei giocatori che si sta mettendo maggiormente in mostra in questa prima parte della stagione in casa Inter è sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, dopo qualche perplessità che avevano lasciato le sue prestazioni nelle prime partite, è esploso praticamente dalla trasferta a Barcellona, quando ha realizzato la rete del momentaneo 1-0 al Camp Nou e da allora ha praticamente sempre segnato, eccezion fatta per la partita contro ...

Carabao Cup - Chelsea-Manchester United in diretta su DAZN : Dove vedere Chelsea Manchester United in Tv e streaming – Mentre la Serie A è impegnata con il turno infrasettimanale, in Inghilterra è tempo degli ottavi di finale della EFL Cup, nota come Carabao Cup per ragioni di sponsorizzazione. Tra le sfide di questa sera anche il big match Chelsea-Manchester United, che metterà di fronte […] L'articolo Carabao Cup, Chelsea-Manchester United in diretta su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Roma - Smalling ha convinto il club giallorosso : già avviati i contatti con il Manchester United per il riscatto : Le prestazioni fornite dal difensore inglese hanno convinto la Roma a lavorare sul riscatto, nelle prossime settimane possibile un incontro con lo United La Roma si è innamorata di Chris Smalling, il difensore inglese infatti ha conquistato la totale fiducia dell’ambiente e di Paulo Fonseca, grazie alle super prestazioni fornite nelle cinque partite giocate tra Europa League e Serie A. Fabio Ferrari/LaPresse Secondo quanto riferito ...

CorSport : il Manchester United su Haaland spegne i sogni del Napoli : Sale la quotazione sul mercato di Erling Braut Haaland, attaccante del Salisburgo sotto osservazione da parte di Giuntoli. Il Napoli lo segue, ma non è l’unica squadra a desiderare questo ragazzone di un metro e novantaquattro centimetri. Il Corriere dello Sport scrive che a lui è interessato anche il Manchester United, cosa che naturalmente fa salire alle stelle il suo prezzo. Questo gigante di 19 anni ha talento e personalità, maturità e ...

Inter - Lautaro conquista tutti : anche il Manchester United sarebbe interessato a lui : Uno dei giocatori che stanno rendendo meglio in questo periodo in casa Inter è l'attaccante argentino Lautaro Martinez. Il Toro mercoledì contro il Borussia Dortmund è stato ancora una volta tra i migliori in campo, pur avendo sbagliato il rigore del possibile 2-0, prima che il raddoppio lo siglasse Antonio Candreva. Il ruolino vede il classe 1997 molto proficuo, avendo realizzato ben cinque reti nelle ultime quattro partite. Prestazioni che non ...

DIRETTA/ Partizan Manchester United - risultato 0-1 - video streaming tv : Secondo tempo : DIRETTA Partizan Manchester United streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la terza giornata dei gironi di di Europa League.

Manchester United - i tabloid britannici sempre più convinti : vicinissimo l’accordo con Mario Mandzukic : Secondo la stampa inglese, il club di Manchester avrebbe ormai quasi raggiunto l’accordo per il croato, che arriverebbe nella prossima finestra di mercato Il futuro di Mario Mandzukic è sempre più in Inghilterra, il croato infatti avrebbe trovato l’accordo con il Manchester United, dopo aver rifiutato in estate la prima proposta presentata dagli inglesi. AFP/LaPresse Il giocatore della Juventus, secondo la stampa britannica, ...

Evra : 'Al Manchester United è stata una vacanza in confronto al mio periodo alla Juventus' : La Juventus negli ultimi anni ha raggiunti diversi trofei, in particolar modo in Italia, dove da otto anni si conferma la squadra più forte del campionato, oltre ad aver vinto più volte la Coppa Italia o la Supercoppa Italiana. Uno dei giocatori più importanti arrivati a Torino negli ultimi anni è stato sicuramente il terzino sinistro Patrice Evra, fondamentale soprattutto nei primi anni di Allegri alla guida dei bianconeri. Con la Juventus il ...

Manchester United-Liverpool - botta e risposta velenoso tra Klopp e Solskjaer : il norvegese replica alle accuse : Il manager dei Red Devils ha risposto per le rime al collega del Liverpool, rispedendo al mittente le frecciatine ricevute Jurgen Klopp attacca, Ole Gunnar Solskjaer risponde. Il manager del Manchester United non ha gradito le accuse del collega tedesco, che ha tacciato di difensivismo i Red Devils nel corso del match giocato ieri ad Old Trafford. AFP/LaPresse Come se non bastasse, Klopp si è anche scagliato contro l’arbitro ...

Liverpool - Klopp distrugge il Manchester United : “si sono solo difesi - quando pensi a partite del genere…” : L’allenatore del Liverpool ha accusato sia l’arbitro per la gestione del Var che il Manchester United di aver interpretato la partita in maniera troppo difensiva Il Manchester United interrompe la striscia di otto vittorie consecutive del Liverpool, fermando i Reds sull’1-1 ad Old Trafford e permettendo così al City di accorciare in classifica. AFP/LaPresse Un risultato che lascia l’amaro in bocca a Jurgen Klopp, ...

Manchester United-Liverpool : il derby d’Inghilterra è live su Sky : Nonostante la differenza in classifica, ben 15 punti, Manchester United-liverpool non può essere mai considerata una partita come tutte le altre, ma un’occasione da sfruttare per entrambe per raggiungere i rispettivi obiettivi. I Reds puntano a lottare per il titolo, sfuggito nella scorsa stagione solo per un punto, ma il bilancio è stato comunque tutt’altro […] L'articolo Manchester United-liverpool: il derby ...