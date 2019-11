Maltempo | neve nelle valli bergamasche | grandine in pianura

Maltempo : piogge e calo delle temperature - arriva la prima neve in Appennino : L'autunno sta finalmente facendo la voce grossa su gran parte dello stivale, come dimostrato dalla terza perturbazione di questo inizio di novembre e dalle tante piogge in atto da nord a sud. Come vi...

Maltempo Benevento - strada chiusa per caduta massi : la Provincia effettua un sopralluogo : sopralluogo, questa mattina, sulla strada Provinciale che collega Cerreto Sannita con Cusano Mutri e che era stata chiusa dopo la caduta massi causata dal Maltempo delle scorse ore. “Per gli interventi a breve termine – si legge nella nota diramata dalla Provincia – è stato predisposto ed ordinato il ripristino della rete paramassi che è stata comunque sfondata per alcuni metri lineari. Il servizio Viabilità ha anche avviato ...

Maltempo Toscana : primi fiocchi di neve sull’Appennino Pistoiese : primi fiocchi di neve alla Doganaccia, a 1600 metri, sull’Appennino Pistoiese: il comprensorio questa mattina si è svegliato imbiancato dalla prima nevicata della stagione. Alla Doganaccia ci si prepara alla partenza della stagione: pronti 40 cannoni per l’innevamento artificiale. L'articolo Maltempo Toscana: primi fiocchi di neve sull’Appennino Pistoiese sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - scuole chiuse a Benevento : gli studenti esultano - “Che mondo sarebbe senza Mastella?” : “Che mondo sarebbe senza Mastella?”. E’ il meme che sta girando in queste ore nelle chat di docenti e alunni. L’immagine riprende e modifica, ma di poco, immagine e slogan di una celebre crema alla nocciola e, in maniera ironica, riassume l’entusiasmo degli studenti che domani mattina non dovranno andare a scuola per via del Maltempo e della conseguente ordinanza sindacale che ha disposto la chiusura di tutti i ...

Maltempo - domani scuole chiuse a Benevento : “Chiudo le scuole per salvaguardare l’incolumità di tutti” : Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha disposto per domani, con ordinanza sindacale, la chiusura precauzionale di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, del conservatorio e degli asili nido. Il provvedimento prevede, inoltre: la chiusura ai visitatori del cimitero comunale; la chiusura dei parchi pubblici cittadini (villa comunale, giardini De Falco e parco archeologico dell’Arco del Sacramento); il divieto di utilizzo ...

Maltempo Alto Adige : neve al Brennero - temperature in calo : Prima nevicata della stagione in Alto Adige: fiocchi cadono tra Vipiteno e Brennero, a Resia, in Val Ridanna e nella zona di Tubre. La neve cade anche a 1.300 metri. Sull’autostrada A22 del Brennero le carreggiate sono innevate sopra Vipiteno fino al confine di Stato del Brennero. La statale del passo Stelvio è stata chiusa per motivi di sicurezza, Vige la chiusura invernale per i passo Rombo (tra Merano e l’Austria) e Stalle (Val ...

Maltempo Aosta - neve in quota : chiuso il colle del Piccolo San Bernardo : E’ chiuso dalle 14 il valico del Piccolo San Bernardo, al confine tra Valle d’Aosta e Savoia (Francia), lungo la strada statale 26. “La chiusura – fa sapere Anas -, programmata ogni anno per l’intera stagione invernale, è stata già effettuata in considerazione del peggioramento previsto delle condizioni meteo, con possibili nevicate a partire dai 1.500 metri di quota, che non consentono il mantenimento della ...

Maltempo Benevento : paura al Rione Libertà - grosso albero cade su auto in sosta : paura nella serata di ieri a Benevento, nel Rione Libertà: un grosso albero è stato sradicato dal forte vento ed è crollato su alcune vetture parcheggiate. Tre le auto danneggiate, ma fortunatamente non si registrano feriti Sul posto i vigili del fuoco del Comando Provinciale per mettere in sicurezza l’area. L'articolo Maltempo Benevento: paura al Rione Libertà, grosso albero cade su auto in sosta sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Trentino Alto Adige : pioggia a fondovalle e neve sui rilievi : Domenica caratterizzata da una forte ondata di Maltempo su tutto il Trentino Alto Adige. pioggia battente a fondovalle e neve sui rilievi mediamente attorno ai 2000 metri. In alcune zone del Trentino occidentale, in particolare in Val Rendena i fiocchi bianchi sono caduti anche a 1600 metri. Imbiancata la localita’ turistica di Madonna di Campiglio. Spolverata di neve a Obereggen, Plan de Corones e in Val di Fassa. In flessione le ...

?Maltempo - diretta : in Liguria trombe d'aria e allagamenti. Esonda il Vara - sfollati : donna ferita. Neve al Sestriere : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato Esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

Maltempo - in Liguria l’allerta diventa “rossa”. Neve sulle montagne in Piemonte : La situazione più critica nella zona di Levante con esondazioni, allagamenti e scuole chiuse. Ora si temono anche forti venti e mareggiate

Maltempo - in Liguria l’allerta diventa rossa. Neve sulle montagne in Piemonte : La situazione più critica nella zona di Levante con esondazioni e allagamenti e scuole chiuse. Ora si temono anche forti venti e mareggiate

?Maltempo - diretta : in Liguria trombe d'aria e allagamenti. Esonda il Vara - sfollati nello Spezzino. Neve al Sestriere : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato Esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

Maltempo Benevento : allagamenti e disagi - “rimanete in casa” : Numerosi in queste ore gli interventi dei vigili del fuoco nell’area di Benevento, per rami caduti per le raffiche di vento, scantinati allagati, detriti e fango in strada. L’allerta resterà arancione fino alla mezzanotte di oggi, poi diventerà gialla. Il sindaco di Benevento e polizia municipale, di concerto con la società che gestisce il trasporto urbano, hanno stabilito di interrompere il servizio navetta verso il cimitero alle ...