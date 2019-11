Luca Sacchi | i funerali | Anastasia non c' è | gli amici sfilano in moto Il parroco | «La

Funerale di Luca Sacchi - l’addio a Roma : gli amici sfilano con le moto davanti alla chiesa. Assente la fidanzata Anastasya : Un lungo silenzio ha accompagnato la bara legno chiaro di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni ucciso da un colpo di pistola durante una compravendita di droga a Roma, all’interno della chiesa Santo Nome della Beata Vergine Maria nel quartiere Appio di Roma dove mercoledì 6 novembre si sono celebrati i funerali. Un silenzio spezzato solo dal rumore delle moto di alcuni amici di Luca che hanno sfilato davanti la chiesa pochi istanti ...

Lacrime e silenzio ai funerali di Luca Sacchi. Il cugino : "Tragedie toccano sempre i buoni" : Era gremita la chiesa del Santissimo nome in Maria all’Appio dove si sono svolti i funerali di Luca Sacchi, il giovane ucciso da un colpo di pistola a Roma. L’arrivo del feretro è stato accolto da pianti e alcuni dei presenti si sono lasciati andare a lunghi abbracci. Tante le corone di fiori di amici, parenti e semplici cittadini.VIDEO - L’arrivo del feretro di Luca Sacchi davanti alla chiesa peri funerali Un ...

