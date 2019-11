L' oroscopo dell' amore per i single del 7 novembre | Gemelli mutevole | Capricorno serio

L'oroscopo dell'amore di coppia del 6 novembre : Scorpione teso - Sagittario altalenante : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì approfondisce gli affetti e le sensazioni a due, rifacendosi soprattutto all'influenza lunare che dai Pesci rende le emozioni molto sensibili e profonde. Insieme al creativo Nettuno, l'astro d'argento elargisce fantasia e vitalità, anche se molti segni zodiacali vivranno questo transito planetario in modo mutevole, dove gli atteggiamenti nei confronti dell'amore diventeranno molto altalenanti. Di ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 5 novembre : Toro ribelle - Gemelli malinconico : L'oroscopo dell'amore di coppia di martedì punta un riflettore sulla sensibilità e l'intuizione di una Luna in Acquario che rende l'amore molto libero ed estroverso. Non solo Acquario ma anche Gemelli, Bilancia, Sagittario e Ariete renderanno la relazione a due molto movimentata, aggirando eventuali ostacoli con astuzia e attingendo a un dialogo costruttivo. Splendide sensazioni sono garantite anche dalla presenza di Venere in Sagittario nelle ...

L'oroscopo della settimana di Simon and the Stars (dal 4 al 10 novembre) : ARIETEUna settimana tutta da discutere sul lavoro, ma in una chiave decisamente inedita e positiva. A placare alcune piccole tensioni dei giorni scorsi provocate da Marte in opposizione, ci pensa la new entry Venere. Dal segno amico del Sagittario aiuterà infatti ad ammorbidire i toni e soprattutto ad essere più incisivi su alcune richieste o trattative rimaste in stand-by. Qualcuno è in attesa di una conferma o di ...

L'oroscopo dell'amore per i single dal 4 al 10 novembre : Acquario aggressivo - Pesci triste : NelL'oroscopo settimanale dell'amore per i single, Venere nella nuova postazione astrologica del Sagittario garantisce amore anche per Ariete, Bilancia, Acquario e Leone, concretizzando i sogni e agevolando l'applicazione dei progetti sentimentali. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Astri e oroscopo dell'amore per i single Ariete: finalmente Venere ha assunto una posizione favorevole, in grado di annullare le sensazioni ...

