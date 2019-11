Lokomotiv Mosca-Juventus | Sarri | “non la miglior prestazione CR7 arrabbiato? Perché non

Juve batte il Lokomotiv Mosca e si qualifica per gli ottavi Atalanta-Manchester City : 0-1 : Il gallese e il russo a segno nel primo quarto d’ora, poi poche emozioni fino al finale: gol decisivo al 92’. Il 26 novembre a Torino arriva l’Atletico Madrid

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 - Champions League : bianconeri agli ottavi di finale - decide Douglas Costa nel recupero : La Juventus ha sconfitto la Lokomotiv Mosca per 2-1 e si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2019-2020, i bianconeri si sono imposti nella capitale russa in pieno recupero e hanno infilato la terza vittoria consecutiva nel torneo che vale l’accesso alla fase a eliminazione diretta della massima competizione europea per importanza. I Campioni d’Italia salgono a quota 10 punti in classifica e tra tre settimane ...

Juve batte il Lokomotiv Mosca e si qualifica per gli ottavi Atalanta-Manchester City : 0-0 : Il gallese e il russo a segno nel primo quarto d’ora, poi poche emozioni fino al finale: gol decisivo al 92’. Il 26 novembre a Torino arriva l’Atletico Madrid

Pagelle Lokomotiv Mosca Juventus - CR7 assente : Costa fenomenale : Pagelle Lokomotiv Mosca Juventus – La Juventus vola ai quarti. Partita complicatissima a Mosca. I bianconeri vanno in vantaggio subito con Ramsey che scippa Ronaldo e sulla linea spinge in porta un pallone calciato su punizione da Cristiano Ronaldo. Pareggiano i russi con Miranchuk che dopo aver colpito il palo segna a porta vuota. Primo tempo opaco dei bianconeri. Secondo tempo sullo stesso ritmo del primo, Juventus che controlla la ...

La Juventus batte il Lokomotiv Mosca grazie a Douglas Costa E si qualifica agli ottavi : Il gallese e il russo a segno nel primo quarto d’ora, poi poche emozioni fino al finale: gol decisivo al 92’. Il 26 novembre a Torino arriva l’Atletico Madrid

Diretta/ Lokomotiv Mosca Juventus - risultato 1-1 - streaming video : sbaglia Joao Mario : Diretta Lokomotiv Mosca Juventus streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del gruppo D di Champions League.

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Douglas Costa entra e risolve la partita [FOTO] : Lokomotiv Mosca-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un match importante valido per la Champions League, in campo Lokomotiv Mosca e Juventus, partita altalenante per la squadra di Maurizio Sarri che alla fine ha ottenuto la rete del successo che ha portato alla qualificazione. Succede tanto nei primi minuti, vantaggio bianconero con Ramsey grazie ad un clamoroso errore da parte del portiere Guilherme. La Juventus non ...

Pagelle Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 - voti Champions League. Douglas Costa decisivo - Cristiano Ronaldo altalenante - ok Ramsey : La Juventus ha sconfitto la Lokomotiv Mosca per 2-1 e si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2019-2020 di calcio. I bianconeri sono passati in vantaggio con Ramsey al 4′, Miranchuk ha pareggiato al 12′ e in pieno recupero ci ha pensato un magico Douglas Costa. Di seguito le Pagelle di Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2. VIDEO HIGHLIGHTS Lokomotiv Mosca-Juventus Pagelle Lokomotiv Mosca-Juventus ...

Gol Douglas Costa 1-2 Lokomotiv Mosca Juventus : al 92' -VIDEO- : GOL Douglas Costa – Ottavi di Champions League vicini per la Juventus: in caso di vittoria sul campo della Lokomotiv Mosca, i bianconeri staccherebbero il pass qualificazione con due giornate d’anticipo. All’andata a Torino finì 2-1: al vantaggio di Miranchuk rispose Dybala con una doppietta, allontanando il fantasma del ko che avrebbe avuto ripercussioni importanti sulla classifica del Girone D. Lokomotiv Mosca Juventus le ...

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-1 live - grande occasione per Joao Mario! : Lokomotiv Mosca-Juventus live – Vincere per mettere un’ipoteca sulla qualificazione e gestire gli ultimi due turni di Champions League. Questo l’obiettivo dei bianconeri nella trasferta russa in casa della Lokomotiv, compagine che qualche settimana fa a Torino ha creato non poche difficoltà. Ma l’undici di Sarri, nonostante le assenze, ha la possibilità di chiudere anzitempo il discorso per poi concentrarsi ...

Pagelle Lokomotiv Mosca-Juventus - voti Champions League : Stasera si è giocata Lokomotiv Mosca-Juventus, match valido per la Champions League 2019-2020 di calcio. I bianconeri sono scesi in campo nella capitale russa con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva nella massima competizione europea per qualificarsi agli ottavi di finale con due giornate di anticipo. Di seguito le Pagelle di Lokomotiv Mosca-Juventus. Pagelle Lokomotiv Mosca-Juventus: JUVENTUS: SZCZESNY: 6. ...

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-1 live - iniziato il secondo tempo! : Lokomotiv Mosca-Juventus live – Vincere per mettere un’ipoteca sulla qualificazione e gestire gli ultimi due turni di Champions League. Questo l’obiettivo dei bianconeri nella trasferta russa in casa della Lokomotiv, compagine che qualche settimana fa a Torino ha creato non poche difficoltà. Ma l’undici di Sarri, nonostante le assenze, ha la possibilità di chiudere anzitempo il discorso per poi concentrarsi ...

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-1 live - fine primo tempo! : Lokomotiv Mosca-Juventus live – Vincere per mettere un’ipoteca sulla qualificazione e gestire gli ultimi due turni di Champions League. Questo l’obiettivo dei bianconeri nella trasferta russa in casa della Lokomotiv, compagine che qualche settimana fa a Torino ha creato non poche difficoltà. Ma l’undici di Sarri, nonostante le assenze, ha la possibilità di chiudere anzitempo il discorso per poi concentrarsi soltanto ...

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-1 live - il pari di Miranchuk! : Lokomotiv Mosca-Juventus live – Vincere per mettere un’ipoteca sulla qualificazione e gestire gli ultimi due turni di Champions League. Questo l’obiettivo dei bianconeri nella trasferta russa in casa della Lokomotiv, compagine che qualche settimana fa a Torino ha creato non poche difficoltà. Ma l’undici di Sarri, nonostante le assenze, ha la possibilità di chiudere anzitempo il discorso per poi concentrarsi soltanto ...