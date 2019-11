“Lo sento appena si sveglia” Kledi Kadiu | la moglie Charlotte lo inguaia in tv

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Belli e simpatici da morireLazzari. I due hanno parlato a Vieni da me anche del rapporto con la figlia Léa. “Io ho sangue freddo con lei, lui è molto apprensivo”, dice ladel ballerino. E lui ammette: “Mi prende l’agitazione, anche in asilo. So che ci sono cose che possono capitare, ma non pensavo di essere così apprensivo”. Quando Caterina Balivo chiede loro chi balla meglio, lei fa il nome del marito, lui invece non si sbilancia.poi racconta: “Abbiamo ballato insieme per lavoro per un tributo a Lucio Dalla. Un passo a due, è stata la prima volta. Mi sono emozionata”. Scatta poi un’altra domanda scomoda: “Quale delle due suocere è più ingombrante? Mia mamma si fa da parte…”. Eusa l’ironia per rispondere: “Mia madre vive anche lontano… Ma quando viene, avendo amore accumulato, è come se stessero sei mesi insieme”. Infine,...

forumJuventus : Alex Sandro: 'Mi sento bene e non sono stanco, perchè quando gioco sono felice. De Ligt stia tranquillo, è in cresc… - AntorisRispo : RT @drunkside41: In arrivo il capolavoro di Lombardo, me lo sento - effeminuscola : RT @lukeskiva: Mi capita spesso di chiedere scusa anche se penso di aver ragione. Lo faccio più che altro per evitare conflitti, potrebbe s… -