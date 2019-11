LIVE Volley | Superlega 2019 in DIRETTA | Vibo Valentia-Trento 1-1 | inizia Monza-Perugia

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : Monza-Perugia e Vibo Valentia-Trento in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Vibo Valentia-Trento – Il programma di Monza-Perugia – La presentazione della terza giornata di Volley Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli anticipi della terza giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Oggi mercoledì 6 novembre ottobre si giocano due partite e si preannuncia grande spettacolo dopo che la sfida tra Verona e ...

LIVE Perugia-Modena 3-2 volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : trionfo dei Block Devils - Leon batte un super Zaytsev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata su OA Sport. Perugia-Modena 3-2 (27-25; 23-25; 25-23; 18-25; 15-12) dopo 142 minuti di battaglia all’Eurosuole Forum. 21 punti di Wilfredo Leon, 18 di Aleksandar Atanasijevic per gli umbri. Ai Canarini non bastano le 30 marcature di Ivan Zaytsev. PERUGIA HA VINTO LA supercoppa Italiana 2019 DI volley MASCHILE. I Block ...

LIVE Modena-Perugia 2-2 volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : si decide tutto al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Viene dato fuori il servizio di Leon ma Heynen chiama il videocheck. 0-1 Lungo il servizio di Zaytsev. INIZIA IL tie-break. Modena-Perugia 2-2. SI decide tutto AL tie-break 25-18 Chiude Matt Anderson. 24-17 Sette set-point per Modena. 23-17 Fantastico diagonale di Zaytsev. 22-17 Errore al servizio di Plotnitskiy. 21-17 Diagonale di Hoogendorn. Heynen ha dato per perso il set e ha messo ...

LIVE Modena-Perugia 1-2 volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : i Block Devils tornano avanti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Ottimo diagonale di Atanasijevic dopo un paio di grandi recuperi di Modena. 4-1 Errore di Zaytsev al servizio, finisce qui la sua serie. 4-0 MUROOOOOOOOO! MAZZONE su Atanasijevic. 3-0 Zaytseeeeev! Ancora lui. Diagonale divino dello Zar che continua a dettare legge. 2-0 ACEEEEEEEE! ZAYTSEV. Subito break di Modena. 1-0 Pipe di Anderson. INIZIA IL QUARTO SET. Modena-Perugia 1-2. 23-25 Ci ...

LIVE Modena-Perugia 1-1 volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : 17-19 - i Block Devils sono avanti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-21 Zaytsev tiene Modena a galla con un prezioso vincente, lo Zar tocca quota 20 punti segnati. 18-21 Perugia sempe sul +3 dopo l’errore degli avversari. 18-20 Bednorz apre il muro. 17-20 ACEEEEEEEEEEE! LEOOOOOOON! Perugia trova l’allungo. 17-19 MUROOOOOOOOOO! RICCIIIIIIIIIIIIII! Doppio vantaggio di Perugia. Bednorz non passa, Giani chiama time-out. 17-18 Lungo il servizio di ...

LIVE Modena-Perugia 1-1 volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : i Canarini pareggiano con un super Zaytsev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Modena-Perugia 1-1. 25-23 CI PENSA Zaytsev! Modena ha vinto il secondo set e pareggia. 24-23 Mani fuori di Atanasijevic! Perugia annulla anche il secondo set-point e ora Giani chiama time-out. 24-22 Bednorz serve in rete, annullato il primo set-point. 24-21 Fuori l’attacco di Leon e ora Modena ha tre set-point. 23-21 Primo tempo di Ricci, Perugia prova a rimanere aggrappata al set. 23-20 ...

LIVE Modena-Perugia 0-1 volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : 13-12 - equilibrio sovrano nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-16 Il mani fuori tipico di Filippo Lanza. 16-15 Diagonale a tutto campo di Zaytsev che sta giocando benissimo. 15-15 Bednorz vanifica tutto servendo in rete. 15-14 Che Zaytsev! Bella ricostruzione di Modena dopo che Rossini si era immolato sul servizio potente di Leon. 14-14 Zaytsev serve in rete. 14-13 Il primo tempo di Holt è un fulmine. 13-13 MUROOOOOOOOOO! RICCI su Bednorz! Perugia ...

LIVE Modena-Perugia 0-1 volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : Leon decide il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Atanasijevic sbaglia completamente un diagonale difficile. 1-2 MUROOOOOOOO! Podrascanin da brividi su Zaytsev. 1-1 Lanza sbaglia il servizio. 0-1 MUROOOOOOOOOOO! Podrascanin su Anderson, Perugia incomincia bene. INIZIA IL SECONDO SET. Modena-Perugia 0-1. 25-27 ACEEEEEEEEEEEEEEEE! LEOOOOOOOOOOON! Con l’aiuto del nastro. L’ha decisa il Giaguaro dai nove metri, non è una novità. ...

LIVE Modena-Perugia volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : 13-13 - equilibrio nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-14 Mani fuori di Anderson, azione da manuale di Modena. 14-14 Leon non ci sta e sbaraglia tutti con una pipe da brividi ma mezzo punto è di Colaci che si è immolato sul missile di Bednorz dai nove metri. 14-13 ACEEEEEEEEEEEEE! Bednorz! Pallone addosso a Leon. 13-13 Christensoooooooon! Celestiale magia di seconda del regista di Modena. 12-13 Invasione di Christenson, Perugia opera il ...

LIVE Modena-Perugia volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : incomincia la battaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 MUROOOOOOOOOOO! Mazzone stampa Lanza! 6-6 Le due squadre stanno sbagliando moltissimo al servizio, questa volta tocca a De Cecco. 5-6 Primo tempo di Podrascaninc che gioca bene sulle mani alte di Holt. 5-5 Bednorz riceve benissimo il servizio di Ricci e poi scaraventa a terra il lungolinea. 4-5 Anche Zaytsev sbaglia il servizio, pallone in rete. 4-4 Questa volta la battuta di Leon finisce ...

LIVE Modena-Perugia volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : duello campale tra Zaytsev e Leon - in palio il trofeo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, Finale della Supercoppa Italiana 2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum di Civitanova si assegna il primo trofeo della stagione e tutto è pronto per una partita che si preannuncia estremamente intensa, avvincente, appassionante, equilibrata tra due grandi squadre che sulla carta sono molto ...

DIRETTA Modena-Perugia volley : LIVE - orario - programma - tv e streaming della Finale di Supercoppa Italiana : Oggi (2 Novembre) è il grande giorno della Finale della Supercoppa Italiana di volley tra Modena-Perugia. Gli emiliani hanno avuto la meglio in semiFinale della Lube Civitanova per 3-1 (25-23, 25-21, 27-29, 25-20) mentre gli umbri hanno superato con lo stesso punteggio Trento (21-25, 25-23, 25-21, 25-22). Ivan Zaytsev cercherà di trascinare i compagni di squadra verso il colpaccio, potendo contare anche su un Daniele Mazzone e Bartosz ...

LIVE Perugia-Trento 2-1 volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : Leon porta i “Black Davils” in vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 L’errore al servizio di Giannelli porta Perugia sul 2-1. 24-21 Ci prova di sinistro Lanza, ma il muro di Vettori è composto. 24-20 Invasione di Atanasijevic. 24-19 Diagonale mostruosa di Leon da posto 5, questo schema è incredibile! 23-19 Bravo Lanza a sfruttare il muro scomposto di Codarin. 22-19 Cebulj rispedisce al mittente l’attacco di Atanasjievic. 22-18 Leon si riprende ...

LIVE Perugia-Trento 0-1 volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : Giannelli incanta - Grebenniko è ovunque e Trento si porta a casa il primo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Scambio pazzesco, chiude Vettori, che stasera sta viaggiando su una nuvola. 1-2 primo tempo di Podrascanin, che ha preso il posto di Russo. 1-1 Si riprende subito l’opposto di Trento. 1-0 Ha ragione Heynen, la palla era fuori. 0-1 Parallela a segno per Vettori, Perugia chiama il video check. 0-0 Si riparte. 21-25 Trento convince e si porta in vantaggio. 21-24 Bordata paurosa di Leon, ...