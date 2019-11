LIVE Volley | Superlega 2019 in DIRETTA L’Itas espugna il campo calabrese | tie break a

Fonte : oasport

Monza-Perugia 4-3 Mano out Hoogendoorn da zona 2 Monza-Perugia 4-2 Kurek mano out da zona 2 Monza-Perugia 3-2 Errore al servizio Monza Monza-Perugia 3-1 Aceeeeeeeeeeeee Louatiiiiiiiiii Monza-Perugia 2-1 Il diagonale di Kurek da zona 2 Monza-Perugia 1-1 Mano out Louati Monza-Perugia 0-1 Errore al servizio Monza Atanasijevic resta in panchina, probabilomente non è al meglio, c'è Hoogendoorn Monza-Perugia 25-20 Out l'attacco di Leon da zona 4. Si va al tieMonza-Perugia 24-20 il primo tempo di Galassi Monza-Perugia 23-20 Il muro di Podrascanin Monza-Perugia 23-19 Errore di Louati Monza-Perugia 23-18 Out il servizio Monza Monza-Perugia 23-17 Mano out di Dzavoronok Monza-Perugia 22-17 Vincente la parallela di Hoogendoorn da seconda linea Monza-Perugia 22-16 Out Lanza da zona 4 Monza-Perugia 21-16 Errore ...

modenavolley : Comunque vada, sempre insieme, fino all'ultima palla ???? Oggi c'è una finale da giocare: con la testa, con il cuore… - zazoomnews : LIVE Volley Superlega 2019 in DIRETTA. L’Itas espugna il campo calabrese umbri avanti in Brianza: Vibo Valentia-Tre… - zazoomnews : LIVE Volley Superlega 2019 in DIRETTA. Soffrono gli umbri: Vibo Valentia-Trento 1-2 Monza-Perugia 1-1 - #Volley… -